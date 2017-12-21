СК предложил помощь ФИФА и ВАДА в анализе допинг-проб российских футболистов 

Председатель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК предложил помощь ФИФА в исследовании информации о допинг-пробах российских футболистов.

«Для проведения объективного и всестороннего расследования следствием направлено обращение в Международную федерацию футбола, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании представленной ВАДА информации», — заявила Петренко.

Она добавила, что аналогичное предложение было направлено ВАДА, но «никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято».

Напомним, что в середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения о российских футболистах.