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    • СК предложил помощь ФИФА и ВАДА в анализе допинг-проб российских футболистов 

    СК предложил помощь ФИФА и ВАДА в анализе допинг-проб российских футболистов 

    Председатель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что СК предложил помощь ФИФА в исследовании информации о допинг-пробах российских футболистов.

    «Для проведения объективного и всестороннего расследования следствием направлено обращение в Международную федерацию футбола, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании представленной ВАДА информации», — заявила Петренко.

    Она добавила, что аналогичное предложение было направлено ВАДА, но «никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято».

    Напомним, что в середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения о российских футболистах.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2017 21:34
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    Комментарии (3)
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    insider_retro
    1513883114
    Им не помощь наших органов нужна, а коленнопреклонённая поза с виноватоопущенными глазами... Меньше надо оправдываться и стараться соответствовать еуропейским ценностям...
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    Zubo
    1513883818
    Не дадут, это должно делать только ЦРУ ...
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    ologreds
    1694991690
    numo529901
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