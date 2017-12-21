«Ливерпуль» и «Боруссия» поспорят за защитника «Базеля» Аканжи

«Ливерпуль» намерен включиться в борьбу с «Боруссией» за Мануэля Аканжи, выступающего за «Базель» на позиции защитника. Об этом сообщило английское издание Independent.

Источник назвал 22-летнего Аканжи одним из самых многообещающих футболистов Швейцарии в 2017 году. В текущем сезоне он забил два гола и отдал две результативные передачи в 28-ми встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

По информации ряда СМИ, стоимость выкупа игрока превышает 10 миллионов.

Ожидается, что клубы сделают предложения по Аканжи в период летнего окна переходов.