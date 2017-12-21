Защитник «Хаддерсфилда» пообещал пива болельщикам, которые приедут на выезд в Саутгемптон

Защитник «Хаддерсифлд Таун» Матиас Йоргенсен Занка опубликовал в твиттере видео в адрес болельщиков.

«Ваша поддержка в этом году была потрясающей, поэтому я хочу пообещать кое-что особенное для тех, кто в субботу приедет в Саутгемптон (на матч 19-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»).

Надеюсь, вам понравится подарок. Ваш Занка Клаус», – сказал 27-летний датчанин, добавив к посту эмодзи с бокалом пива.

В текущем сезоне Йоргенсен принял участие в 18-ти матчах всех турниров, в которых отдал одну результативную передачу.

Команда Дэвида Вагнера занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.