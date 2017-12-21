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    • Защитник «Хаддерсфилда» пообещал пива болельщикам, которые приедут на выезд в Саутгемптон

    Защитник «Хаддерсфилда» пообещал пива болельщикам, которые приедут на выезд в Саутгемптон

    Защитник «Хаддерсифлд Таун» Матиас Йоргенсен Занка опубликовал в твиттере видео в адрес болельщиков.

    «Ваша поддержка в этом году была потрясающей, поэтому я хочу пообещать кое-что особенное для тех, кто в субботу приедет в Саутгемптон (на матч 19-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»).

    Надеюсь, вам понравится подарок. Ваш Занка Клаус», – сказал 27-летний датчанин, добавив к посту эмодзи с бокалом пива.

    В текущем сезоне Йоргенсен принял участие в 18-ти матчах всех турниров, в которых отдал одну результативную передачу.

    Команда Дэвида Вагнера занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Twitter

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    21.12.2017 17:06
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    Комментарии (2)
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    Freyk
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    Ждем, когда Кокорин пообещает шампанское на матче «Зенита».
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