Бушманов: «Головин перерос уровень молодежной сборной России»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, почему не вызывает полузащитника ЦСКА Александра Головина. 21-летний хавбек выступает за взрослую сборную с 2015 года.

«Если игрок перерос определенный уровень, то его нужно поднимать и стараться не возвращать. Не важно, идет ли речь о молодежной и первой сборной или о юношеской и молодежной. На любом уровне, на мой взгляд, это правильно.

Это правильно для игрока — давать ему возможность расти. Не возвращать его ради какого-то результата, который якобы кому-то нужен. Да, он нужен, но есть другие игроки. Свято место пусто не бывает. Один игрок уходит, другой приходит. Для других футболистов это стимул. Они видят, что парень их возраста играет в первой сборной, и стремятся к этому», — сказал Бушманов.

На счету Головина три гола и четыре результативные передачи в 28-ми встречах всех турниров текущего сезона.