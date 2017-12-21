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    • Бушманов: «Головин перерос уровень молодежной сборной России»

    Бушманов: «Головин перерос уровень молодежной сборной России»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, почему не вызывает полузащитника ЦСКА Александра Головина. 21-летний хавбек выступает за взрослую сборную с 2015 года.

    «Если игрок перерос определенный уровень, то его нужно поднимать и стараться не возвращать. Не важно, идет ли речь о молодежной и первой сборной или о юношеской и молодежной. На любом уровне, на мой взгляд, это правильно.

    Это правильно для игрока — давать ему возможность расти. Не возвращать его ради какого-то результата, который якобы кому-то нужен. Да, он нужен, но есть другие игроки. Свято место пусто не бывает. Один игрок уходит, другой приходит. Для других футболистов это стимул. Они видят, что парень их возраста играет в первой сборной, и стремятся к этому», — сказал Бушманов.

    На счету Головина три гола и четыре результативные передачи в 28-ми встречах всех турниров текущего сезона.

    Источник: РФС

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    21.12.2017 16:26
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    Комментарии (4)
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    nik_59
    1513866124
    Недоросль.(Классик)
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    Бубновский
    1513874066
    ...а что? кто то его хотел вернуть молодежку?????..че за х???...да он сейчас самый талантливый и перспективный в первой команде!!!
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    ologreds
    1694991692
    numo529875
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