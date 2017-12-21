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    • Гиггз отказался возглавить «Суонси», и.о. тренера назначен полузащитник Бриттон

    Гиггз отказался возглавить «Суонси», и.о. тренера назначен полузащитник Бриттон

    Вчера «Бомбардир» писал об увольнении Пола Клемента с поста главного тренера «Суонси Сити».

    Ряд английских СМИ связывал с должность экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. Валлиец прокомментировал ситуацию.

    «Я говорил с руководством клуба еще до того, как они пригасили Боба Брэдли (в 2016 году – прим. «Бомбардира»), поэтому нет никаких шансов. На протяжении долгих лет «Суонси» выступал слаженно, но Премьер-лига с каждым годом становится все сложнее», – сказал 44-летний специалист.

    Пресс-служба «лебедей» через официальный аккаунт в твиттере сообщила о том, что должность и.о. главного тренера займет полузащитник Леон Бриттон. 35-летний англичанин выступает за клуб с 2003 года.

    Источник: Skysports

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    21.12.2017 15:20
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