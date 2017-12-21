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    • Марков: «Если поступит предложение, я должен быть уверен, что буду играть. На носу чемпионат мира»

    Марков: «Если поступит предложение, я должен быть уверен, что буду играть. На носу чемпионат мира»

    Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился отношением к интересу других клубов.

    «Я являюсь воспитанником «Зенита», поэтому прекрасно отношусь, но в первую очередь, если поступит какое-то предложение, я должен быть уверен, что буду играть.

    На носу чемпионат мира. Нужно показывать себя и проявлять», – отметил Марков.

    Ранее сообщалось о том, что за Марковым следят «Краснодар» и «Брага».

    В текущем сезоне 23-летний россиянин забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

    Источник: ФК «Тосно»

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    21.12.2017 15:05
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Sashka Reshetov
    1513858464
    Да то, что он забил 8 голов, само по себе говорит о том, что в нем что-то есть. Тем более возраст такой, что нужно бы в Европу уже
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    lotsman
    1513862840
    Чтобы быть уверенным в том, что будешь играть, надо ИГРАТЬ.
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    Diesel133
    1513864149
    Парень молодец. А Заболотного практика, походу, совсем не интересует.
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    maygli
    1513864648
    Ну так это условие пропиши в контракте, и играй.
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    nik_59
    1513866762
    Играй, парень!
    Ответить
    Serjoga
    1513878592
    Хочешь гарантированно играть? Играй в Тосно! Здесь ты себя уже показал и на тебя рассчитывают! В любом другом клубе нужно пахать, притираться к партнерам и доказывать свое право на место в стартовом составе! Готов? Тогда "флаг в руки"! А чтобы пригласили в команду, да еще и место пообещали, а может и в контракте прописали....... ну с такими условиями ты, парниша на .... никому не нужен будешь!
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    ologreds
    1694991692
    numo529868
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