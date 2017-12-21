Марков: «Если поступит предложение, я должен быть уверен, что буду играть. На носу чемпионат мира»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился отношением к интересу других клубов.

«Я являюсь воспитанником «Зенита», поэтому прекрасно отношусь, но в первую очередь, если поступит какое-то предложение, я должен быть уверен, что буду играть.

На носу чемпионат мира. Нужно показывать себя и проявлять», – отметил Марков.

Ранее сообщалось о том, что за Марковым следят «Краснодар» и «Брага».

В текущем сезоне 23-летний россиянин забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.