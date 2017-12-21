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    «Локомотив» интересуется нападающим «Фламенго» Визеу

    Эдуардо Баптиста, агент нападающего «Фламенго» Фелипе Визеу прокомментировал информацию об интересе к клиенту со стороны «Локомотива».

    «Да, могу подтвердить, что они интересуются Визеу, но пока ничего официального, только интерес.

    Конечно, Фелипе хочет перейти в хороший европейский клуб. Большинство хочет играть именно в топ-лигах, но и в России есть очень сильные команды», – заявил Баптиста.

    В текущем сезоне 20-летний Визеу забил семь мячей и отдал одну голевую передачу в 26-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.12.2017 14:03
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1513856478
    Удачного трансфера, Локо.
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    a-rakhmatov
    1513863152
    Этот кандидат хороший вариант для Локо, с Фарфаном они могут достичь хороших результатов не только в РФПЛ, но и в европейских кубках.
    Ответить
    папа сибиряк
    1513863203
    загуглил что за перец, интерфейс у него не очень интеллигентный, глаза шальные, классический бразильский раздолбай )
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    Decorhome
    1513863538
    усиление может потребоваться
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    DeviDjons
    1513873835
    А говорили о звёздах...(
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    ologreds
    1694991692
    numo529863
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