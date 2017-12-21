«Локомотив» интересуется нападающим «Фламенго» Визеу

Эдуардо Баптиста, агент нападающего «Фламенго» Фелипе Визеу прокомментировал информацию об интересе к клиенту со стороны «Локомотива».

«Да, могу подтвердить, что они интересуются Визеу, но пока ничего официального, только интерес.

Конечно, Фелипе хочет перейти в хороший европейский клуб. Большинство хочет играть именно в топ-лигах, но и в России есть очень сильные команды», – заявил Баптиста.

В текущем сезоне 20-летний Визеу забил семь мячей и отдал одну голевую передачу в 26-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.