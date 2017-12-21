Пасторе: «Уход из «ПСЖ»? Я просто живу сегодняшним днем»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба.

«На данный момент я просто живу сегодняшним днем.

Решение уйти будет непростым, ведь болельщики «ПСЖ» любят меня. Они всегда были мне очень близки», – сказал 28-летний хавбек.

В текущем сезоне Пасторе забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти играх всех соревнований.

По информации Le Parisien, он сообщил одноклубникам о том, что уйдет летом.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку сборной Аргентины со стороны «Интера».