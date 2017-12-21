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    Пасторе: «Уход из «ПСЖ»? Я просто живу сегодняшним днем»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба.

    «На данный момент я просто живу сегодняшним днем.

    Решение уйти будет непростым, ведь болельщики «ПСЖ» любят меня. Они всегда были мне очень близки», – сказал 28-летний хавбек.

    В текущем сезоне Пасторе забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 16-ти играх всех соревнований.

    По информации Le Parisien, он сообщил одноклубникам о том, что уйдет летом.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку сборной Аргентины со стороны «Интера».

    Источник: Football Italia

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    21.12.2017 12:37
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