Каррера: «Если бы мне довелось вернуться в прошлое, я выбрал бы тот же состав и тактику на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог 2017 году и прокомментировал поражения от «Ливерпуля» (0:7) на групповой стадии Лиги чемпионов.

– Ваш первый полновесный год в России подходит к концу. Как вы его оцените?

– В целом, конечно, позитивно. «Спартак» выиграл в 2017-м чемпионат и Суперкубок России. Мы продолжаем борьбу за Кубок страны. Сыграем в весенней стадии Лиги Европы. А календарный год мы завершили красивой победой в дерби и ушли на зимний перерыв в тройке лидеров. Однако на этом фоне случилось крайне болезненное поражение от «Ливерпуля», и оно у меня еще долго будет сидеть занозой.

– А вы можете объяснить задним числом, что все-таки произошло в Англии?

– Мы обязаны были играть только на победу, рисковать. Да, мы не имели права проигрывать в итоге столь разгромно, но что случилось, того уже не вернуть. И если бы мне довелось возвратиться в день матча с «Ливерпулем», я сделал бы тот же выбор в плане состава и тактики, что и 6 декабря. Считайте меня упрямцем, но говорю то, что думаю.

Повторяю, для меня лично поражение от «Ливерпуля» с таким неприличным счетом стало очень болезненным, однако иногда в жизни приходится проходить через мощные удары судьбы, чтобы стать сильнее. «Спартак» побывал в нокауте, но вышел из него с достоинством, что и показал матч с ЦСКА.

Соперником московского клуба по 1/16 финала Лиги Европы стал «Атлетик».