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    • Каррера: «Если бы мне довелось вернуться в прошлое, я выбрал бы тот же состав и тактику на матч с «Ливерпулем»

    Каррера: «Если бы мне довелось вернуться в прошлое, я выбрал бы тот же состав и тактику на матч с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог 2017 году и прокомментировал поражения от «Ливерпуля» (0:7) на групповой стадии Лиги чемпионов.

    – Ваш первый полновесный год в России подходит к концу. Как вы его оцените?

    – В целом, конечно, позитивно. «Спартак» выиграл в 2017-м чемпионат и Суперкубок России. Мы продолжаем борьбу за Кубок страны. Сыграем в весенней стадии Лиги Европы. А календарный год мы завершили красивой победой в дерби и ушли на зимний перерыв в тройке лидеров. Однако на этом фоне случилось крайне болезненное поражение от «Ливерпуля», и оно у меня еще долго будет сидеть занозой.

    – А вы можете объяснить задним числом, что все-таки произошло в Англии?

    – Мы обязаны были играть только на победу, рисковать. Да, мы не имели права проигрывать в итоге столь разгромно, но что случилось, того уже не вернуть. И если бы мне довелось возвратиться в день матча с «Ливерпулем», я сделал бы тот же выбор в плане состава и тактики, что и 6 декабря. Считайте меня упрямцем, но говорю то, что думаю.

    Повторяю, для меня лично поражение от «Ливерпуля» с таким неприличным счетом стало очень болезненным, однако иногда в жизни приходится проходить через мощные удары судьбы, чтобы стать сильнее. «Спартак» побывал в нокауте, но вышел из него с достоинством, что и показал матч с ЦСКА.

    Соперником московского клуба по 1/16 финала Лиги Европы стал «Атлетик».

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2017 12:10
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    Комментарии (37)
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    Alex3920486
    1513858764
    Не верю....
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    piligrim1986
    1513860215
    как-то быстро все забыли разгром Севильи. 5-1, я напомню, крупнейшее поражение испанцев за 50 с лишим лет. Еще раз показатель, что люди в большинстве своем завистливые неблагодарные неудачники.
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    Colonist
    1513860563
    Если бы не придуманный пенальти в самом начале, то не известно как повернулся бы мячик?
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    Decorhome
    1513863582
    Каррера гнет свою линию
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    OldenVad
    1513865863
    Почитайте полное интервью, очень интересно!
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    RedWhiteFans2
    1513866022
    А в чем прикол то выйти и так же проиграть не сделав выводы. Гнуть можно свой х.., а линию нужно гнуть если она ведёт к победе.
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    спартач-тверь
    1513868231
    Немчура бразильцев тоже выносила -никто же не повесился и не вскрылся- всё будет хорошо!
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    multiscan
    1513869891
    И те же 0:7?
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    erma
    1513875090
    Да..... Ошибаться может каждый. Плохо не делать выводов из своих ошибок. Эйнштейн: "Самая большая глупость — это делать тоже самое и надеяться на другой результат". При всем моем уважении к Каррере.
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    ologreds
    1694991693
    numo529853
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