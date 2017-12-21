Бонуччи хочет покинуть «Милан» из-за плохих результатов

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи выразил желание сменить команду. Связано это с его недовольством результатами. Напомним, что 30-летний игрок присоединился к «россонери» прошедшим летом.

Известно, что в январе футболист точно не сможет покинуть нынешний клуб. Руководство «Милана» ранее однозначно высказывалось на этот счет – никто не покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Местные СМИ сообщают, что за игрой Бонуччи следят «Манчестер Сити» и «Челси». Его трансфер оценивается минимум в 42 миллиона евро, которые выложил «Милан» в июле «Ювентусу».