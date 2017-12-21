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    Бонуччи хочет покинуть «Милан» из-за плохих результатов

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи выразил желание сменить команду. Связано это с его недовольством результатами. Напомним, что 30-летний игрок присоединился к «россонери» прошедшим летом.

    Известно, что в январе футболист точно не сможет покинуть нынешний клуб. Руководство «Милана» ранее однозначно высказывалось на этот счет – никто не покинет команду в ближайшее трансферное окно.

    Местные СМИ сообщают, что за игрой Бонуччи следят «Манчестер Сити» и «Челси». Его трансфер оценивается минимум в 42 миллиона евро, которые выложил «Милан» в июле «Ювентусу».

    Источник: Goal.com

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    21.12.2017 10:18
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    multiscan
    1513844585
    Ты - защитник, от тебя зависит большая часть результата команды. Вот и вытягивай её из болота, качественно выполняй свою работу и не ной!
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    insider_retro
    1513846295
    Задрожали ножки Лео... Это не в Юве скудетто загребать...))
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    Dimon013
    1513849171
    Вообще не понятно зачем он переходил! Юве и за Скудетто ежегодно борется и в ЛЧ играет) Да и сам Бонуччи в основе играл.
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    talgatnurzhanov2006
    1513851081
    С тонущего корабля первые бегут .....
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    ologreds
    1694991693
    numo529844
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