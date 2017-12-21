Китайский клуб отказался от идеи покупки Фернандо Торреса

Руководство китайского клуба «Бэйцзин Жэньхэ» отказалось от идеи приглашения экс-форварда сборной Испании Фернандо Торреса.

«Трансфер Торреса? Агент футболиста порекомендовал его нам. Мы тщательно обсудили эту кандидатуру и пришли к выводу, что не будем включать Торреса в список наших интересов. Мы не будем слепо стремиться пригласить звездных игроков», – рассказал главный тренер «Бэйцзин Жэньхэ» Луис Гарсия Плаза.

Напомним, что 33-летный Торрес выступает за «Атлетико». Его контракт заканчивается будущим летом.