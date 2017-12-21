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    • Шалимов: «После поражения от «Локо» попросил каждого задуматься и сделать все, чтобы отработать свои деньги»

    Шалимов: «После поражения от «Локо» попросил каждого задуматься и сделать все, чтобы отработать свои деньги»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что не смог сдержаться после матча с «Локомотивом», в котором было зафиксировано четвертое поражение подряд. Тогда в раздевалке взяли слово Гранквист и Смолов.

    Напомним, что матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Краснодар» завершился со счетом 2:0.

    – До этого что-то похожее случилось после матча с «Локомотивом», когда мы уступили. Реально вскипел – для каждого из футболистов клуб сделал все. Попросил каждого задуматься и сделать все, чтобы отработать свои деньги.

    – Была после матча с «Локо» реакция со стороны футболистов?

    – Да, я почувствовал, что все у меня под контролем. Когда мы проиграли четыре матча подряд, я спросил: «У кого-то что-то есть мне сказать?» Сказали Гранквист и Смолов.

    – Что?

    – Гранквист сказал, что нужно больше уважения клубу – это к тому, что игроки получают такие деньги и выступают на таком стадионе.

    – А Смолов?

    – А Федя сказал, что нужно жестче относиться друг к другу. В том числе и к себе самому. Если кто-то не выполняет требования, на это надо указывать, в том числе, и самим игрокам. Вот и все, что было сказано после игры с «Локомотивом», когда мы потерпели четвертое поражение подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 08:17
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    Комментарии (12)
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    bolela_16
    1513839540
    где самокритика...
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    insider_retro
    1513839892
    Хорошо, что есть ещё игроки, не равнодушные к команде и не терпимые к распиз.....ву!!..
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    FanatSerj
    1513840954
    ах-хаа-хаа он то свои отрабатывает? )) Он то сам заслуживает этих игроков, такой стадион и краснодарских болельщиков? Тоже призадуматься может.
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    zagrizlik
    1513841480
    Отрабатывальщик хренов. Свали уже...пока ещё есть шансы на ЛЧ.
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    Чикомас
    1513843439
    ...игрок был хороший...
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    paracetamol
    1513845994
    Я чет не понял, эту шалаву выгнали с тренеров или нет?
    Ответить
    maygli
    1513847686
    То есть Шалимов не причём? Ну тогда Локо объективно сильнее Краснодара.
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    DOCTOR PENALTY
    1513854526
    Прочтите интервью полностью, многое станет понятно. Желаю Краснодару и Шалимову лично успешной игры весной и МЕДАЛЕЙ!
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    Бугимен
    1513874688
    ПРАВИЛЬНО,НАДО БАБКИ ОТРАБАТЫВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!УДАЧИ КРАСНОДАРУ!!!
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    ologreds
    1694991693
    numo529834
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