Шалимов: «После поражения от «Локо» попросил каждого задуматься и сделать все, чтобы отработать свои деньги»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что не смог сдержаться после матча с «Локомотивом», в котором было зафиксировано четвертое поражение подряд. Тогда в раздевалке взяли слово Гранквист и Смолов.

Напомним, что матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Краснодар» завершился со счетом 2:0.

– До этого что-то похожее случилось после матча с «Локомотивом», когда мы уступили. Реально вскипел – для каждого из футболистов клуб сделал все. Попросил каждого задуматься и сделать все, чтобы отработать свои деньги.

– Была после матча с «Локо» реакция со стороны футболистов?

– Да, я почувствовал, что все у меня под контролем. Когда мы проиграли четыре матча подряд, я спросил: «У кого-то что-то есть мне сказать?» Сказали Гранквист и Смолов.

– Что?

– Гранквист сказал, что нужно больше уважения клубу – это к тому, что игроки получают такие деньги и выступают на таком стадионе.

– А Смолов?

– А Федя сказал, что нужно жестче относиться друг к другу. В том числе и к себе самому. Если кто-то не выполняет требования, на это надо указывать, в том числе, и самим игрокам. Вот и все, что было сказано после игры с «Локомотивом», когда мы потерпели четвертое поражение подряд.