«Ростов» пожелал удачи Кириченко в будущем

Руководство «Ростова» пожелало своему бывшему тренеру Дмитрию Кириченко удачи в продолжении карьеры. В заявлении отмечается, что в южном клубе ему всегда давали поддержку и возможность для самореализации.

«В ФК «Ростов» всегда ценили и уважали Дмитрия Кириченко как специалиста, тренера и человека. Мы всегда давали ему поддержку и возможность для самореализации.

Мы с теплом относимся к Дмитрию Сергеевичу и надеемся, что его ждет прекрасное будущее. Это перспективный тренер, которому мы желаем успехов в дальнейшей работе», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Бывший исполняющий обязанности главного тренера команды Дмитрий Кириченко пожелал клубу удачи.

«Я благодарю руководство клуба за все, что оно делает для ФК «Ростов», и желаю удачи новому тренерскому штабу. Благодарен болельщикам за поддержку и доверие. Вы навсегда останетесь в моем сердце», – заявил Дмитрий Кириченко.

Напомним, что «Ростов» возглавил Валерий Карпин. Команда после 20-ти туров располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.