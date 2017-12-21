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    «Ростов» пожелал удачи Кириченко в будущем

    Руководство «Ростова» пожелало своему бывшему тренеру Дмитрию Кириченко удачи в продолжении карьеры. В заявлении отмечается, что в южном клубе ему всегда давали поддержку и возможность для самореализации.

    «В ФК «Ростов» всегда ценили и уважали Дмитрия Кириченко как специалиста, тренера и человека. Мы всегда давали ему поддержку и возможность для самореализации.

    Мы с теплом относимся к Дмитрию Сергеевичу и надеемся, что его ждет прекрасное будущее. Это перспективный тренер, которому мы желаем успехов в дальнейшей работе», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера команды Дмитрий Кириченко пожелал клубу удачи.

    «Я благодарю руководство клуба за все, что оно делает для ФК «Ростов», и желаю удачи новому тренерскому штабу. Благодарен болельщикам за поддержку и доверие. Вы навсегда останетесь в моем сердце», – заявил Дмитрий Кириченко.

    Напомним, что «Ростов» возглавил Валерий Карпин. Команда после 20-ти туров располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.12.2017 07:16
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    Комментарии (14)
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    ilichkadr
    1513838860
    Чем-то напоминает траурную речь на похоронах.........."всегда ценили и уважали"......."давали ему поддержку и возможность для самореализации", НО почему -то дали пинка и об этом скромно промолчали.
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    FanatSerj
    1513841172
    Тваринское руководство, мало было кричать Саввиди - пес, опять какие то мутные армяне в руководстве разваливают клуб.
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    vgarakh
    1513844065
    Жаль, очень жаль, некрасиво поступили с Кириченко, он этого не заслуживает.
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    OfaZavr
    1513846215
    ну конечно сначала так поступили а теперь мы всегда его ценили и уважали красота прям.
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    maygli
    1513847424
    Вчера Кириченко говорил другие слова о руководстве, и чему верить? Если уходит сам, значит есть куда, думаю скоро узнаем.
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    Опорник84
    1513848294
    Не думаю что Карпин будет лучше Кириченко! Будет любопытно посмотреть на эту замену,что будет дальше с Ростовом!
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    zico2205
    1513849559
    И ничего удивительного....Все как у нас в стране...Работаешь-пашешь на всю катушку , только вот благодарности за свой труд никогда не увидишь...Выкинут, как уже ненужную вещь....Ну а лицемерие уже давно стало нормой жизни...
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    Нас Много
    1513861559
    Вроде бы только что поставили Кириченко И.о, и вдруг выкинули, не дав по сути ничего сделать...
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    Decorhome
    1513863643
    хороший тренер
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    ologreds
    1694991695
    numo529829
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