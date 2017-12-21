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    • Хави назвал Месси лучшим игроком в истории мирового футбола

    Хави назвал Месси лучшим игроком в истории мирового футбола

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, выступающий сейчас в составе катарского клуба «Аль-Садд», считает, что аргентинца Лионеля Месси невозможно остановить на поле.

    «Думаю, что Месси невозможно нейтрализовать на поле. В команде всегда стараются предоставить ему пространство и время, чтобы он мог проявлять себя. Пытались сделать так, чтобы он играл на поле определяющую роль.

    Ни для кого не секрет тот факт, что Месси является лучшим футболистом в истории мирового футбола», – приводит слова Хави Catalunya Ràdio.

    Напомним, ранее форвард «Реала» Криштиану Роналду назвал себя лучшим в истории футболистом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 06:54
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    Комментарии (4)
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    grafff
    1513839585
    один сам себя называет, а другого другие
    Ответить
    grafff
    1513839607
    интересно кто же прав?
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    ologreds
    1694991695
    numo529827
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