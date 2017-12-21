Хави назвал Месси лучшим игроком в истории мирового футбола

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, выступающий сейчас в составе катарского клуба «Аль-Садд», считает, что аргентинца Лионеля Месси невозможно остановить на поле.

«Думаю, что Месси невозможно нейтрализовать на поле. В команде всегда стараются предоставить ему пространство и время, чтобы он мог проявлять себя. Пытались сделать так, чтобы он играл на поле определяющую роль.

Ни для кого не секрет тот факт, что Месси является лучшим футболистом в истории мирового футбола», – приводит слова Хави Catalunya Ràdio.

Напомним, ранее форвард «Реала» Криштиану Роналду назвал себя лучшим в истории футболистом.