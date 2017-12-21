Шалимов: «Все тренировки «Краснодара» выводят на экран в кабинете Галицкого»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем взаимодействии с президентом клуба Сергеем Галицким. По его словам, глава клуба действительно следит за всеми тренировками футболистов из своего кабинета.

– От «Краснодара» высокая планка ожиданий, поэтому и разочарование велико. Почему так?

– По инфраструктуре мы – топ-клуб. Но нужна и топ-команда.

– Если она появится, нужен и топ-тренер.

– Слуцкий?

– Необязательно. Но у Слуцкого хорошие отношения с Галицким.

– И у меня неплохие, мы знакомы с 2000 года. Давит ли на меня это? Нет, потому что Сергей Николаевич знает, что происходит в команде и в курсе того, что я делаю. Есть люди в команде, которые ему докладывают. Для меня это люди, которые дают информацию о происходящем – аналитики.

– Правда, что у Галицкого есть в кабинете экран, куда выводят лайв-трансляции тренировок?

– Да, это сильно. Все игровые тренировки ему действительно выводят на экран.

– Офигеть.

– Для президента, который платит свои деньги, это нормально.