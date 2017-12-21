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    • Шалимов: «Все тренировки «Краснодара» выводят на экран в кабинете Галицкого»

    Шалимов: «Все тренировки «Краснодара» выводят на экран в кабинете Галицкого»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем взаимодействии с президентом клуба Сергеем Галицким. По его словам, глава клуба действительно следит за всеми тренировками футболистов из своего кабинета.

    – От «Краснодара» высокая планка ожиданий, поэтому и разочарование велико. Почему так?

    – По инфраструктуре мы – топ-клуб. Но нужна и топ-команда.

    – Если она появится, нужен и топ-тренер.

    – Слуцкий?

    – Необязательно. Но у Слуцкого хорошие отношения с Галицким.

    – И у меня неплохие, мы знакомы с 2000 года. Давит ли на меня это? Нет, потому что Сергей Николаевич знает, что происходит в команде и в курсе того, что я делаю. Есть люди в команде, которые ему докладывают. Для меня это люди, которые дают информацию о происходящем – аналитики.

    – Правда, что у Галицкого есть в кабинете экран, куда выводят лайв-трансляции тренировок?

    – Да, это сильно. Все игровые тренировки ему действительно выводят на экран.

    – Офигеть.

    – Для президента, который платит свои деньги, это нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 06:43
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    altezzik
    1513832162
    – Если она появится, нужен и топ-тренер. – Слуцкий? Смещно
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    maygli
    1513847186
    М-да... находясь под колпаком, особо не забалуешь. :))
    Ответить
    Бугимен
    1513874813
    ВСЕ ПРАВИЛЬНО, КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ.
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    ologreds
    1694991695
    numo529826
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