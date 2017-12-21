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    Ловчев: «Понятно, что Карпин разбирается в футболе»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассчитывает, что у нового главного тренера «Ростова» Валерия Карпина будет время в южной команде, чтобы проявить себя на новой должности.

    «Понятно, что Карпин хочет работать тренером и понятно, что он разбирается в футболе. Его было приятно слушать, когда он разбирал игру команд на «Матч ТВ».

    Недавно я был на турнире в Новосибирске, там играла команда из Павлодара. И на днях мне пришло сообщение из Павлодара: местная газета написала, что Карпин встречался с местным акимом, это губернатор по-нашему. И если выбирать между Павлодаром и Ростовом, то, понятно, выбор в пользу Ростова очевиден. Хотя мы не знаем, было ли ему сделано предложение из Павлодара. Факт встречи с местным руководителем еще ни о чем не говорит.

    Теперь возникает вопрос: получится или нет? Но этого никто не знает. Но я думаю, выбор пал на Карпина еще и потому, что часть игроков работала с ним в «Спартаке». И сейчас очень важно доверие со стороны руководства «Ростова», что бы у Карпина было время, а не всего полгода. И тогда мы сможем узнать, стал ли он уже заметным специалистом», – считает Ловчев.

    Напомним, что Карпин сменил на посту главного тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко, исполнявшего обязанности после увольнения Леонида Кучука.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.12.2017 06:31
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1513837201
    Ловчев: «Понятно, что Карпин разбирается в футболе, еще лучше - в распиле бюджетных денег»
    Ответить
    shinnik
    1513837756
    Жека "+"
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    Axe111
    1513846458
    Удачи
    Ответить
    maygli
    1513846966
    Напомним Бомбардиру, что Кириченко не был главным тренером "Ростова", он был и.о., а это не одно и тоже.
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    батог
    1513872590
    Насчет времени. Не будет результата, то от силы год!
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    ologreds
    1694991695
    numo529825
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