Ловчев: «Понятно, что Карпин разбирается в футболе»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев рассчитывает, что у нового главного тренера «Ростова» Валерия Карпина будет время в южной команде, чтобы проявить себя на новой должности.

«Понятно, что Карпин хочет работать тренером и понятно, что он разбирается в футболе. Его было приятно слушать, когда он разбирал игру команд на «Матч ТВ».

Недавно я был на турнире в Новосибирске, там играла команда из Павлодара. И на днях мне пришло сообщение из Павлодара: местная газета написала, что Карпин встречался с местным акимом, это губернатор по-нашему. И если выбирать между Павлодаром и Ростовом, то, понятно, выбор в пользу Ростова очевиден. Хотя мы не знаем, было ли ему сделано предложение из Павлодара. Факт встречи с местным руководителем еще ни о чем не говорит.

Теперь возникает вопрос: получится или нет? Но этого никто не знает. Но я думаю, выбор пал на Карпина еще и потому, что часть игроков работала с ним в «Спартаке». И сейчас очень важно доверие со стороны руководства «Ростова», что бы у Карпина было время, а не всего полгода. И тогда мы сможем узнать, стал ли он уже заметным специалистом», – считает Ловчев.

Напомним, что Карпин сменил на посту главного тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко, исполнявшего обязанности после увольнения Леонида Кучука.