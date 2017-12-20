Пилиев: «Вернблум запросто может соль в чай подсыпать. А Вася Березуцкий может всегда по-доброму задеть»

Бывший футболист московского ЦСКА Ника Пилиев рассказал о внутрикомандных отношениях в стане красно-синих. В частности, подшутить над партнерами может полузащитник Понтус Вернблум.

«А в ЦСКА запросто подсыпать соль в чай может Вернблум. Я с Понтусом не пересекся, мне Георгий Щенников и Алан Дзагоев рассказывали. Зато Васю Березуцкого застал. В любую секунду мог кого-то по-доброму задеть!» – сказал ныне игрок астраханского «Волгаря».

Пилиев был в составе ЦСКА с 2009 по 2013 годы (включая время в арендах).