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    • Пилиев: «Вернблум запросто может соль в чай подсыпать. А Вася Березуцкий может всегда по-доброму задеть»

    Пилиев: «Вернблум запросто может соль в чай подсыпать. А Вася Березуцкий может всегда по-доброму задеть»

    Бывший футболист московского ЦСКА Ника Пилиев рассказал о внутрикомандных отношениях в стане красно-синих. В частности, подшутить над партнерами может полузащитник Понтус Вернблум.

    «А в ЦСКА запросто подсыпать соль в чай может Вернблум. Я с Понтусом не пересекся, мне Георгий Щенников и Алан Дзагоев рассказывали. Зато Васю Березуцкого застал. В любую секунду мог кого-то по-доброму задеть!» – сказал ныне игрок астраханского «Волгаря».

    Пилиев был в составе ЦСКА с 2009 по 2013 годы (включая время в арендах).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 19:39
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    Комментарии (9)
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    киришанин
    1513790652
    Одни новости про Пилиева
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    yarik1_78
    1513791053
    Ещё и поделили на несколько частей!
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    insider_retro
    1513791746
    Парень из Волгаря сегодня, благодаря Бомбардиру, лидирует в ленте по частоте упоминаний... Вот что значит, мелко нашинковать интервью коллег из С-Э..))
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    shikari_
    1513791972
    Ну Васю и Яновский еще застал, а он с 2006 не играет уже.
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    Татарин за ЦСКА
    1513792004
    Издавна известно.что в ЦСКА отношения как в обычной семье и это хорошо!!!
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    Killer_King
    1513792339
    Это кто такой, не помню
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    Colonist
    1513860449
    Оказывается Вася шалун!
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    ologreds
    1694991696
    numo529790
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