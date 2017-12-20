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    • Берлускони: «От нынешнего «Милана» испытываю сильную боль»

    Берлускони: «От нынешнего «Милана» испытываю сильную боль»

    Бывший премьер-министр Италии и владелец «Милана» Сильвио Берлускони поделился ощущениями от нынешней игры красно-черных. Экс-политик порой не может смотреть матчи миланцев.

    «Я остаюсь большим болельщиком клуба, и мне очень больно смотреть на то, что происходит. Иногда просто не могу смотреть матч, поскольку не согласен с действиями тренеров и футболистов.

    В частности, хотелось бы порекомендовать играть в два форварда. Именно эта схема приносила нам успех», – сказал Берлускони.

    Сейчас «Милан» идет восьмым в Серии А и имеет отрицательную разницу мячей.

    Это худший «Милан» в истории. Просто дно

    Источник: Football Italia

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    20.12.2017 18:08
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