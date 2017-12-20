Газзаев: «Видимо, в «Спартаке» все-таки закончили отмечать чемпионство»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил главных конкурентов «Локомотива» в гонке за чемпионство. По мнению Газзаева, за первое место в РФПЛ также поборются «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

«У «Спартака» был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.

«Зенит», наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и «Спартак», все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом «Зенит» успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев.

ЦСКА непривычно видеть на пятом месте... Но все равно хочу сказать про команду теплые слова – мне нравится, что в составе задействовано много молодых футболистов. Всем – руководству, тренерам, болельщикам – надо набраться терпения и дать молодежи возможность раскрыть свой потенциал.

«Краснодар», на мой взгляд, неплохо сыграл заключительные матчи чемпионата и тоже входит в когорту команд, которые разыграют медали. «Быки» давно должны были проявить себя – а то застряли на вечном четвертом месте. Ведь для того, чтобы забраться выше, у них есть все возможности», – сказал Газзаев.