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    • Газзаев: «Видимо, в «Спартаке» все-таки закончили отмечать чемпионство»

    Газзаев: «Видимо, в «Спартаке» все-таки закончили отмечать чемпионство»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил главных конкурентов «Локомотива» в гонке за чемпионство. По мнению Газзаева, за первое место в РФПЛ также поборются «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

    «У «Спартака» был спад на старте сезона. Но тренеру удалось вывести команду из этого состояния. Видимо, все-таки закончили отмечать чемпионство (смеется) и стали думать о чемпионате. Сейчас красно-белые играют в качественный футбол и также являются претендентами на титул.

    «Зенит», наоборот, здорово начал и в какой-то момент создал колоссальный отрыв. Но в последних играх национального первенства показывает далеко не те результаты, на которые мог бы рассчитывать. Растеряли громадное преимущество. Тем не менее петербуржцы, как и «Спартак», все еще сохраняют шансы на победу в РФПЛ. При этом «Зенит» успешно выступает на международной арене, где его не стесняет лимит и можно использовать максимум возможностей иностранцев.

    ЦСКА непривычно видеть на пятом месте... Но все равно хочу сказать про команду теплые слова – мне нравится, что в составе задействовано много молодых футболистов. Всем – руководству, тренерам, болельщикам – надо набраться терпения и дать молодежи возможность раскрыть свой потенциал.

    «Краснодар», на мой взгляд, неплохо сыграл заключительные матчи чемпионата и тоже входит в когорту команд, которые разыграют медали. «Быки» давно должны были проявить себя – а то застряли на вечном четвертом месте. Ведь для того, чтобы забраться выше, у них есть все возможности», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 12:50
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    Комментарии (10)
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    vladimir-7
    1513764082
    Из этой пятерки команд, преимущество имеет Краснодар, он не играет в ЛЕ, а значит может сосредоточиться на играх в РФПЛ.
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    Dominator777
    1513768254
    Паровоз уже вряд ли кто догонит, а остальные названные клубы имеют равные шансы - все зависит от того, к кому фортуна повернется лицом, а к кому з...м (спиной).
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    shinnik
    1513770379
    Мимо Тузика караван идёт... Чувствуется...
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    hellkid
    1513836543
    при Луческу Зенит тоже ударно стартовал. Чем все закончилось - помним. Манчини по тому же пути идет :)
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    ologreds
    1694991698
    numo529756
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