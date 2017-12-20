Бывший гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Сумел свести к нулю 70 миллионов долга клуба»

Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал о своих основных достижениях на посту. Как было отмечено, за время работы удалось избавиться от многомиллионных долгов клуба.

«За все время, что я находился в клубе, трансферный бюджет равнялся нулю рублей. Мы брали в команду только свободных агентов. Не выплачивали ни трансферных, ни подъемных. Поэтому результаты команды можно назвать просто чудом. В Премьер-Лиге мы не заплатили ни за одного футболиста, искали только свободных агентов.

Когда меня принимали, мне сказали, что административно-хозяйственная деятельность полностью на мне и нужно оптимизировать расходы. В процессе работы долги доходили до 70 миллионов рублей, но в итоге мне удалось все свести в ноль. Наверное, сейчас мы один из самых обеспеченных российских клубов из не относящихся к грандам. Мы никого размером бюджета не удивим, но являемся одними из самых стабильных. Мне за свою работу не стыдно», — сказал Флегонтов.

Сегодня «СКА-Хабаровск» сообщил о нескольких кадровых перестановках в клубе, в том числе и о назначении на пост главного тренера команды Рината Билялетдинова.