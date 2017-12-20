«СКА-Хабаровск»: Билялетдинов будет назначен новым главным тренером команды

«СКА-Хабаровск» сообщил о нескольких кадровых перестановках в клубе. Команду в ближайшее время возглавит Ринат Билялетдинов.

«Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде.

Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта»,– говорится в сообщении клуба.

«СКА-Хабаровск» после 20 туров в чемпионате России замыкает турнирную таблицу первенства.