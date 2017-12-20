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    • «СКА-Хабаровск»: Билялетдинов будет назначен новым главным тренером команды

    «СКА-Хабаровск»: Билялетдинов будет назначен новым главным тренером команды

    «СКА-Хабаровск» сообщил о нескольких кадровых перестановках в клубе. Команду в ближайшее время возглавит Ринат Билялетдинов.

    «Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде.

    Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

    Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

    Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта»,– говорится в сообщении клуба.

    «СКА-Хабаровск» после 20 туров в чемпионате России замыкает турнирную таблицу первенства.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    20.12.2017 10:39
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    Комментарии (7)
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    Killer_King
    1513755720
    Какая разница кто тренер, если вылет не избежен
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    maygli
    1513756626
    Там не понятно, сами то игроки хотят играть или только хотят деньги зарабатывать?
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    Павел Амурский
    1513760783
    Не повезло Хабаровску.
    Ответить
    insider_retro
    1513764687
    Надо со всей ответственностью готовится к следующему сезону в новом формате и не парить людям мозги оптимизмом!.. Нужны рациональные и оправданные действия, а не бег на месте с отрицательным результатом.... Без обид...
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    woyser
    1513771772
    Не думаю, что это спасёт ситуацию в этом сезоне. Скорее всего всё делается на перспективу, чтоб на следующий год хорошо выступить в ФНЛ. Могу пожелать, только удачи хабаровчанам, она им не помешает.
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    ologreds
    1694991699
    numo529745
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