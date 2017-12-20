Билялетдинов – о назначении на пост тренера «СКА-Хабаровска»: «Есть опыт и знания для работы»

Ринат Билялетдинов прокомментировал свое назначение на пост главного «СКА-Хабаровск». Как отметил специалист, он пока не готов давать оценку уровню укомплектованности команды.

«Положительно откликнулся на предложение председателя попечительского совета клуба Аркадия Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют. Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то предметных вещах, рассуждать о перспективах команды или давать оценку футболистам.

В ближайшие два месяца нам предстоит проделать серьезную работу – выстроить качественный тренировочный процесс. От того, как мы поработаем на сборах зимой, от мотивации игроков и будет во многом зависеть результат команды в весенней части сезона», — сказал Билялетдинов.

«СКА-Хабаровск» после 20 туров в чемпионате России замыкает турнирную таблицу первенства.