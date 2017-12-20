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    • Билялетдинов – о назначении на пост тренера «СКА-Хабаровска»: «Есть опыт и знания для работы»

    Билялетдинов – о назначении на пост тренера «СКА-Хабаровска»: «Есть опыт и знания для работы»

    Ринат Билялетдинов прокомментировал свое назначение на пост главного «СКА-Хабаровск». Как отметил специалист, он пока не готов давать оценку уровню укомплектованности команды.

    «Положительно откликнулся на предложение председателя попечительского совета клуба Аркадия Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют. Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то предметных вещах, рассуждать о перспективах команды или давать оценку футболистам.

    В ближайшие два месяца нам предстоит проделать серьезную работу – выстроить качественный тренировочный процесс. От того, как мы поработаем на сборах зимой, от мотивации игроков и будет во многом зависеть результат команды в весенней части сезона», — сказал Билялетдинов.

    «СКА-Хабаровск» после 20 туров в чемпионате России замыкает турнирную таблицу первенства.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    20.12.2017 10:58
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    А Поддуский сам ушёл, или "ушли?"
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