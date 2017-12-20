Смолов готов рекламировать чипсы

Форвард «Краснодара» Федор Смолов отметил, что не видит ничего плохого в участии футболистов в рекламах. При это сам нападающий не хотел бы продвигать товары, которые не ассоциируются с образом спортсмена.

«Что бы точно отказался рекламировать? Да много чего. Хотя все же зависит от предложенной суммы. То есть я хотел сначала ответить, что мне неинтересно рекламировать, например, мебель. Как-то я с этим совсем не вяжусь. Но ведь бывают разные контракты, так? Человеку предлагают большие деньги, и он задумывается: ОК, почему бы и нет? Если есть возможность заработать на своем имени, как-то монетизировать свою известность, почему бы это не сделать? Хотя, безусловно, есть много вещей, которые не ассоциируются с образом спортсмена, и их мне вряд ли захотелось бы рекламировать.

Рекламировать чипсы? Да. Не вижу в этом ничего плохого. Аршавин рекламировал очень крутой мировой бренд. Просто это совпало с не очень удачным периодом в его карьере в «Арсенале». Поэтому на него многие и набросились и до сих пор почему-то вспоминают эту рекламу. Когда у тебя идет что-то не так, народ всегда ищет повод к чему-то прицепиться, придраться. Люди начинают говорить: вот он не слезает с экранов со своими чипсами, но в футболе его почему-то уже не видно», – сказал Смолов.