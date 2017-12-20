Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Смолов готов рекламировать чипсы

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов отметил, что не видит ничего плохого в участии футболистов в рекламах. При это сам нападающий не хотел бы продвигать товары, которые не ассоциируются с образом спортсмена.

    «Что бы точно отказался рекламировать? Да много чего. Хотя все же зависит от предложенной суммы. То есть я хотел сначала ответить, что мне неинтересно рекламировать, например, мебель. Как-то я с этим совсем не вяжусь. Но ведь бывают разные контракты, так? Человеку предлагают большие деньги, и он задумывается: ОК, почему бы и нет? Если есть возможность заработать на своем имени, как-то монетизировать свою известность, почему бы это не сделать? Хотя, безусловно, есть много вещей, которые не ассоциируются с образом спортсмена, и их мне вряд ли захотелось бы рекламировать.

    Рекламировать чипсы? Да. Не вижу в этом ничего плохого. Аршавин рекламировал очень крутой мировой бренд. Просто это совпало с не очень удачным периодом в его карьере в «Арсенале». Поэтому на него многие и набросились и до сих пор почему-то вспоминают эту рекламу. Когда у тебя идет что-то не так, народ всегда ищет повод к чему-то прицепиться, придраться. Люди начинают говорить: вот он не слезает с экранов со своими чипсами, но в футболе его почему-то уже не видно», – сказал Смолов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2017 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ruryu
    1513754564
    Много денег,не бывает... ничего плохого,в такой работе нет... просто,к основной работе ,футболистов,куча вопросов
    Ответить
    Бардюр
    1513754621
    Это начало конца.
    Ответить
    momwig_
    1513755416
    Ты, Федь, аккуратнее... А то у наших футболистов с рекламой традиция хреновенькая...
    Ответить
    Павелий
    1513756888
    "Верной дорогой идёте, товарищи!"
    Ответить
    Chernyi Lis
    1513758301
    потом в казахстан поедешь..
    Ответить
    Стаz
    1513759858
    Level up, осталось в Арсенал переехать лавку полировать у Арсена
    Ответить
    77SAM
    1513770355
    Деньгам все возрасты покорны...
    Ответить
    eleng
    1513782235
    Федя подготовил потенциальных рекламодателей
    Ответить
    hellkid
    1513836033
    мебель пусть дзюба рекламирует, скамейки например
    Ответить
    ologreds
    1694991699
    numo529742
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+