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    • Газзаев: «Надо задать вопрос: а почему наши клубы не зарабатывают?»

    Газзаев: «Надо задать вопрос: а почему наши клубы не зарабатывают?»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна по коренному реформированию отечественного футбола. Как было отмечено, главным вопросом остается неспособность отечественных клубов быть прибыльными.

    «У нас сто лет назад тоже была революция, и все знают, чем это закончилось. Речь, наверное, все-таки должна идти о реформах.
    Действительно, перемены в нашем футболе назрели – другой вопрос, какие именно. О необходимости реформ я говорю еще с 2014 года! Но, к сожалению, некомпетентность и непрофессионализм Российского футбольного союза помешали воплощению этих идей в жизнь. И уже теперь мы опаздываем с переменами – и жалуемся, что главному тренеру сборной не из кого выбирать состав национальной команды. А вот если бы мы вовремя изменили систему проведения соревнований, отменили лимит на легионеров, ввели временное правило молодого игрока, занимались качественным развитием игры и повышением конкурентоспособности лиг, то сейчас бы этот выбор был. И в итоге к домашнему чемпионату мира мы бы получили молодую, амбициозную, сильную сборную – и не испытывали бы опасений за результат.

    Я согласен с Леонидом Федуном в том плане, что клубы в России должны зарабатывать. Но надо задать вопрос – а почему они не зарабатывают? И в проекте «революции» не сказано ни единого слова про самое главное», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 08:43
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    Комментарии (31)
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    FCSM#REDWHITE#
    1513757138
    нормальные зарплаты должны быть и у население тогда и будут зрители!
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    Дети лимита
    1513757523
    Что то он молчит как он с сыном разорили Аланию.Когда Путин поинтересовался его мнением на счет лимита,он ответил совсем другое,депутат лживый,президент объеденного чемпионата.
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    sidul1
    1513757744
    Что же ты побоялся Путину это сказать в прошлом году,когда он у тебя спрашивал,а сразу подлизал ему.Дешевка!
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    Tostao
    1513759232
    Клубы ("Алания") не могут зарабатывать, пока зарабатывают такие, как усатый. "Хлеба и зрелищ!" - формула простая: сначала - хлеба.
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    stream15
    1513760462
    Зачем им зарабатывать, мутко даст.
    Ответить
    ufos73
    1513761225
    Бла-бла-бла... Твои реформы мы помним еще по объединенному чемпу ))) Все очень просто, из воздуха ни чего не берется, а на создание нужно время каторжный труд и и реальные действия, а не бла-бла-бла... А почему не зарабатывают? Да потому что в нашей стране деньги есть только у государства и парочки избранных.
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    Каратель
    1513761901
    ты с сынком в одном клубе реформы провёл,всё качественно,где теперь этот клуб и что он зарабатывает?
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    Vratarь
    1513790763
    Зарабатывать! Вот заладили, как Запад про свободу. Клуб - он что завод, фабрика, карьер, шахта? Частный клуб - он что не на бюджете сидит? Великий Галицкий у бедных продавцов по рублю срезает, чтобы дядьки мячик катали, вот и весь заработок. Чушь! Клуб, как предприятие случается с великими командами, их в мире пару десятков насчитается; а остальные , даже частные клубы, сидят на подсосе своих владельцев. Если владелец с бензином - футболист получает мильоны, а если доски стругает на районе - то обеды бесплатные. Поэтому реформы надо начинать с правды; а у нас всегда со лжи. И "зарабатывайте" - такая же ложь!
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    hellkid
    1513835865
    "А вот если бы мы вовремя изменили систему проведения соревнований, отменили лимит на легионеров, ввели временное правило молодого игрока, занимались качественным развитием игры и повышением конкурентоспособности лиг, то сейчас бы этот выбор был. И в итоге к домашнему чемпионату мира мы бы получили молодую, амбициозную, сильную сборную – и не испытывали бы опасений за результат." эм...Валера-мечтатель. Немцам (подчеркну - НЕМЦАМ с их организованностью, прагматизмом и грамотным управлением) потребовалось 10 лет, чтобы сейчас пожинать плоды. а в России (с нашим разгильдяйством, воровством, глупыми чиновниками в РФС) он надеялся за 3-4 года получить результат?ахахах...
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    ologreds
    1694991700
    numo529737
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