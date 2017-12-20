Газзаев: «Надо задать вопрос: а почему наши клубы не зарабатывают?»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна по коренному реформированию отечественного футбола. Как было отмечено, главным вопросом остается неспособность отечественных клубов быть прибыльными.

«У нас сто лет назад тоже была революция, и все знают, чем это закончилось. Речь, наверное, все-таки должна идти о реформах.

Действительно, перемены в нашем футболе назрели – другой вопрос, какие именно. О необходимости реформ я говорю еще с 2014 года! Но, к сожалению, некомпетентность и непрофессионализм Российского футбольного союза помешали воплощению этих идей в жизнь. И уже теперь мы опаздываем с переменами – и жалуемся, что главному тренеру сборной не из кого выбирать состав национальной команды. А вот если бы мы вовремя изменили систему проведения соревнований, отменили лимит на легионеров, ввели временное правило молодого игрока, занимались качественным развитием игры и повышением конкурентоспособности лиг, то сейчас бы этот выбор был. И в итоге к домашнему чемпионату мира мы бы получили молодую, амбициозную, сильную сборную – и не испытывали бы опасений за результат.

Я согласен с Леонидом Федуном в том плане, что клубы в России должны зарабатывать. Но надо задать вопрос – а почему они не зарабатывают? И в проекте «революции» не сказано ни единого слова про самое главное», – сказал Газзаев.