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    • Лодыгин: «Не хочу сидеть в запасе «Зенита» и за это получать деньги»

    Лодыгин: «Не хочу сидеть в запасе «Зенита» и за это получать деньги»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин дал понять о готовности покинуть клуб. Как отметил футболист, его уход мог состояться еще перед стартом текущего сезона.

    «Летом вели переговоры с несколькими клубами. У меня перед стартом сезона был разговор с тренером «Зенита». Манчини не стал мне давать обещаний, но сказал, что я ему нужен.

    Не могу сказать, что о чем-то жалею. Я люблю этот клуб, но мне не нравится просто сидеть и получать деньги. Мне это не подходит. Надо находить решение по данной ситуации», – приводит слова голкипера gazzetta.gr.

    Лодыгин в текущем сезоне провел в чемпионате России пять матчей, два из которых отстоял на ноль.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 06:58
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    Комментарии (10)
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    пряник929
    1513743228
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    ROSTOV SUPER
    1513744135
    А половине команды нравиться , сидеть и получать ! А играющая половина особо и не напрягается , потому что сидящим и так бабла хватает и конкуренцию играющим они не хотят составлять !
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    baden69
    1513746811
    Да, наверное есть смысл уйти пока есть желание играть. Удачи, коли так.
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    Pro100Kid
    1513750083
    Похвальное желание,кстати, не сидеть на скамейке,получая зарплату.
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    kella
    1513750170
    От денег можно и отказаться!
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    lotsman
    1513755395
    Не хочешь сидеть в запасе, значит играй так, чтобы быть в старте
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    ARTHUR19
    1513755550
    Я считаю, что Зенит это не его клуб, есть мячи которые вратарь должен брать, есть те которые взять нельзя, но на его совести и на моей памяти, мяч Локомотива в ворота Зенита в 2014, когда Лодыгин должен был брать навес, а в итоге просто сбросил мяч на ногу игроку Локомотива, который в последствии не позволил Зениту взять чемпионство. А также, матчи в Москве со Спартаком и ЦСКА в сезоне 2015/16, когда оба раза выиграли по 2-2 и и все 4 мяча это были привозы Лодыгина, в играх с ключевыми соперниками и после этих матчей у Зенита началась депрессия и оборона перестала верить во вратаря. А также, куча других мячей быть может в менее важных матчах но все-таки. Так что скатертью дорога.
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    ologreds
    1694991700
    numo529728
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