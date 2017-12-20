Лодыгин: «Не хочу сидеть в запасе «Зенита» и за это получать деньги»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин дал понять о готовности покинуть клуб. Как отметил футболист, его уход мог состояться еще перед стартом текущего сезона.

«Летом вели переговоры с несколькими клубами. У меня перед стартом сезона был разговор с тренером «Зенита». Манчини не стал мне давать обещаний, но сказал, что я ему нужен.

Не могу сказать, что о чем-то жалею. Я люблю этот клуб, но мне не нравится просто сидеть и получать деньги. Мне это не подходит. Надо находить решение по данной ситуации», – приводит слова голкипера gazzetta.gr.

Лодыгин в текущем сезоне провел в чемпионате России пять матчей, два из которых отстоял на ноль.