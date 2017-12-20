Смолов: «Я готов уехать в Европу. Надо выйти из зоны комфорта»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что рассматривает переезд в Европу как возможность проверить себя в некомфортных условиях и стать более сильным игроком. Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется переезд в «Вест Хэм».

«Я готов уехать в Европу. Мне хочется попробовать. Это новый вызов. Мне интересно, как я сам повзрослел и изменился по сравнению со временем, когда играл в аренде в «Фейеноорде». Интересно вылезать, образно говоря, из теплой ванны и пробовать что-то неизвестное. Ты получаешь новый опыт, новые эмоции, что-то пересматриваешь в своей жизни. Надо выходить из зоны комфорта! Это сделает тебя сильнее, если ты справишься с новым вызовом, адаптируешься и продолжишь расти в других условиях, которые сначала для тебя не будут комфортными», — сказал Смолов.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.