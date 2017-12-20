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    • Смолов: «Я готов уехать в Европу. Надо выйти из зоны комфорта»

    Смолов: «Я готов уехать в Европу. Надо выйти из зоны комфорта»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что рассматривает переезд в Европу как возможность проверить себя в некомфортных условиях и стать более сильным игроком. Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется переезд в «Вест Хэм».

    «Я готов уехать в Европу. Мне хочется попробовать. Это новый вызов. Мне интересно, как я сам повзрослел и изменился по сравнению со временем, когда играл в аренде в «Фейеноорде». Интересно вылезать, образно говоря, из теплой ванны и пробовать что-то неизвестное. Ты получаешь новый опыт, новые эмоции, что-то пересматриваешь в своей жизни. Надо выходить из зоны комфорта! Это сделает тебя сильнее, если ты справишься с новым вызовом, адаптируешься и продолжишь расти в других условиях, которые сначала для тебя не будут комфортными», — сказал Смолов.

    В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 06:15
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    Комментарии (4)
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    Oldtrafford83/97
    1513744507
    Надо Федя,надо!!!
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    portero
    1513746713
    давай федя в Вест Хем и вместе с ним в чемпионшип
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    Alex ostrov
    1513749928
    Надо, но только клуб другой, а то Вест хем на вылет готовится!
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    ologreds
    1694991700
    numo529724
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