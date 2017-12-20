Смолов: «Бубнов? Он сам прекрасно знает, что интересен публике, пока продолжает ворчать»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о российских футбольных экспертах.

– Ко мнению какого футбольного эксперта вы прислушиваетесь?

– Я слежу за тем, кто что говорит. Вот Роман Широков, Саша Кержаков, Дмитрий Булыкин, на мой взгляд, рассуждают по делу довольно адекватно.

– Может быть, они не хотят вас критиковать, потому что еще поиграли с вами и им неудобно вас ругать?

– Возможно, и так. Того же Бубнова в какой-то степени можно понять. Он сам прекрасно осознает, что интересен публике до тех пор, пока продолжает ворчать, всех ругать. Допускаю, что иногда он говорит то, с чем сам внутренне не согласен. Но ему приходится мириться с тем, что такое поведение в эфире приносит ему заработок.

– А что скажете о Карпине?

– Слышал его комментарий во время Кубке конфедераций. Мне не совсем понятно, когда люди говорят: «Вот они обыграли Новую Зеландию, что тут такого?» То есть что бы мы ни сделали – все не так... Проиграли – плохо. Победили – да мы сами бы могли их обыграть! Что нам нужно тогда сделать, чтобы нами были довольны?! Может быть, пригласить на поле экспертов вместо нас? Пусть они и сыграют! Будет лучше? Я не уверен.