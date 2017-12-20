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    • Смолов: «Бубнов? Он сам прекрасно знает, что интересен публике, пока продолжает ворчать»

    Смолов: «Бубнов? Он сам прекрасно знает, что интересен публике, пока продолжает ворчать»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о российских футбольных экспертах.

    – Ко мнению какого футбольного эксперта вы прислушиваетесь?

    – Я слежу за тем, кто что говорит. Вот Роман Широков, Саша Кержаков, Дмитрий Булыкин, на мой взгляд, рассуждают по делу довольно адекватно.

    – Может быть, они не хотят вас критиковать, потому что еще поиграли с вами и им неудобно вас ругать?

    – Возможно, и так. Того же Бубнова в какой-то степени можно понять. Он сам прекрасно осознает, что интересен публике до тех пор, пока продолжает ворчать, всех ругать. Допускаю, что иногда он говорит то, с чем сам внутренне не согласен. Но ему приходится мириться с тем, что такое поведение в эфире приносит ему заработок.

    – А что скажете о Карпине?

    – Слышал его комментарий во время Кубке конфедераций. Мне не совсем понятно, когда люди говорят: «Вот они обыграли Новую Зеландию, что тут такого?» То есть что бы мы ни сделали – все не так... Проиграли – плохо. Победили – да мы сами бы могли их обыграть! Что нам нужно тогда сделать, чтобы нами были довольны?! Может быть, пригласить на поле экспертов вместо нас? Пусть они и сыграют! Будет лучше? Я не уверен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 01:47
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Томь вперёд
    1513730363
    Про Бубнова на мой взгляд - в точку!
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    АртурZaСМ
    1513738393
    Федя, Карпин на поле добился куда большего чем ты Так что не на того бочку катишь и вполне могу допустить, что если вместо кого-то из сборной выпустить Карпина он общую картину не испортит , а возможно даже и усилит состав (неоднократно говорили , что Карпин до сих пор в потрясающей форме и много кому может дать фору выйдя по поле скажем на 1 тайм либо на 40 минут)
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    ROSTOV SUPER
    1513748677
    Федор , а что вы сделали такого , с твоим участием , чтобы вас восхвалять ? Может за ничью с Испанией в товарняке вас до небес вознести ?
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    yorgenbarenz
    1513751143
    Федор ! Надо слушать старших и, мотая головой, на ус наматывать.Те,кто критиковал тебя,тоже были сборниками.А в сборную ,когда играл Бубнов,не брала таких, как ты .(уровень не тот)
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    Stemtigor
    1513751228
    Бубнов может быть спокоен приемник у него уже есть. Забивая в Мертвом чемпионате 10 голов в 30 матчах начинают себя считать супер звёздам а в лиге Европы даже в группу попасть не смогли великий Смолов
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    Диктор
    1513752748
    А кому интересен Бубен ? Для меня он что есть ,что нет.
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    Ruryu
    1513753891
    К сожалению,Федя,слыша о ваших зарплатах,и видя вас на поле,никто и никогда не будет доволен вами..(((( эпизодами,да. А в целом....
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    piligrim1986
    1513754405
    чет федя в себя поверил. вспомнил бы хоть, как играли те же Бубнов с Карпиным. Нынешнему поколению далеко до них. Даже если сейчас выйдут Карпин с Мостовым, то сыграют лучше.
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    momwig_
    1513755110
    А ты не сомневайся, Федь... Сборная с экспертом Карпиным обыгрывала французов в год аккурат между их мировым и европейским чемпионствами на их стадионе. И - нет, это не был их завсегдашный уровень, но всякую хрень типа Новых Зеландий и прочих Катаров топтали в товарняках в "дежурном режиме". И нынешняя сборная - просто досадное недоразумение по сравнению со сборной Карпина и Мостового. Так что уж терпи.
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