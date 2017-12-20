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    • Газзаев: «Число клубов премьер-лиги надо увеличивать. Минимум до 18!»

    Газзаев: «Число клубов премьер-лиги надо увеличивать. Минимум до 18!»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал предложение сократить количество клубов РФПЛ.

    «Такой вопрос даже обсуждать нельзя, когда речь идет о такой большой стране, как Россия! Всегда надо стремиться к лучшему – и опять-таки в чемпионатах «Большой пятерки» играют по 18 – 20 команд. А кто решается на эксперименты? Швеция, Швейцария, Шотландия и ряд других стран, которые не входят в футбольную элиту.

    Но мы слышим о сокращении до 14 или даже до 12 клубов. Так давайте пойдем еще дальше – пускай играют семь или вообще пять команд. Дальний Восток, Урал или Сибирь – это разве не наша страна? Предложение о сокращении звучит непрофессионально и непатриотично.

    У нас страна с огромными возможностями и людским потенциалом. Число клубов премьер-лиги надо увеличивать. Минимум до 18! Все регионы Российской Федерации должны быть вовлечены в систему профессионального футбола, особенно накануне и после чемпионата мира, который даст мощный импульс популяризации и развитию этого вида спорта в России.

    Другое дело, надо сокращать не число участников РФПЛ, а количество профессиональных клубов со 105 до 54, ведь абсолютное большинство из них сейчас финансируется из региональных бюджетов. Эту практику нужно прекратить – и выстроить прозрачную систему финансирования, которая бы отвечала принципам финансового fair play», — сказал Газзаев.

    Напомним, что на прошлой неделе владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с предложением реформировать РФПЛ и сократить количество клубов в ней.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 01:19
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    Комментарии (23)
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    Killer_King
    1513739508
    Бабки найди тогда или потом через полгодика дядя Вова помоги клуб содержать, в ФНЛ 4 клуба с бабками остальные так и кое как на ФНЛ сгребли, а тут еще на ПЛ надо найти
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    Krics
    1513742156
    А как же объединенный чемпионат с Украиной? "Зачем усы сбрил дурик?..."
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    Поль
    1513746674
    Расширение это хорошо. Вот только в случае, когда в лигу выходят независимые краснодары, обречённые на самообеспечение. Кубань, к примеру, из того же города и содержалась за счёт бюджета. Сравним теперь показатели 2х клубов. Та же ситуация, что и с кубанью,ожидает и 4-6 команд в случае расширения. Собственно, твоя же команда по подобной причине и прекратила существование. О чем речь? Или таким способом и хочешь решить вопрос с сокращением клубов до 54?)
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    Ивантеевец
    1513747589
    А кто банкет оплачивать будет? У нас даже сейчас при наличии 16 команд у половины проблемы с финансированием. "Амкар" одним легким дышит, у "Рубина" проблемы. Про самоокупаемость клубов петь не надо. Такие процессы в одночасье не проходят, нужно терпение, время и стартовые капиталы, а у нас хотят все и сразу. И начнут команды с чемпионата сниматься из-за нехватки средств или как "Томь" в прошлом сезоне резервистов выставлять. Сначала порядок в футбольном хозяйстве наводить надо, СДЮШОРы восстанавливать, а потом про расширение заикаться.
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    Killer_King
    1513748079
    Другое дело, надо сокращать не число участников РФПЛ, а количество профессиональных клубов со 105 до 54, ведь абсолютное большинство из них сейчас финансируется из региональных бюджетов. Для справочки в ПЛ на балансе республик держатся Уфа, Ахмат, Арсенал, Урал, Ростов, Рубин, Амкар и СКА это 8 команд из 16 т.е. половина, в ФНЛ еще больше про ПФЛ вообще молчу и при этом наша лига сократиться, как раз по плану Федуна и будет как чемпионат Австралии одни и те же команды
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    nemolod
    1513751960
    Говорить всегда проще,чем сделать,поэтому для начала ПОСТРОЙТЕ эту самую "прозрачную" систему финансирования,а потом можете расширять число клубов в РФПЛ,ФНЛ хоть до 30 ! А пока раз ничего этого нет ,то и расширения нет,а будет только сужение!
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    la verdad
    1513752133
    ПОПУлист и ПОПУлизатор!!!
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    Adekvat07
    1513765148
    хорошо хоть Укроп больше не предлагает
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    LERDAV.
    1513786018
    LERDAV. В. Газзаев совершенно прав 18 команд это большая польза Российскому футболы. И еще добавлю играть с марта по ноябрь 3 раза в неделю, без трансферов между 1 и 2 кругом.
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    ologreds
    1694991700
    numo529720
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