Газзаев: «Число клубов премьер-лиги надо увеличивать. Минимум до 18!»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал предложение сократить количество клубов РФПЛ.

«Такой вопрос даже обсуждать нельзя, когда речь идет о такой большой стране, как Россия! Всегда надо стремиться к лучшему – и опять-таки в чемпионатах «Большой пятерки» играют по 18 – 20 команд. А кто решается на эксперименты? Швеция, Швейцария, Шотландия и ряд других стран, которые не входят в футбольную элиту.

Но мы слышим о сокращении до 14 или даже до 12 клубов. Так давайте пойдем еще дальше – пускай играют семь или вообще пять команд. Дальний Восток, Урал или Сибирь – это разве не наша страна? Предложение о сокращении звучит непрофессионально и непатриотично.

У нас страна с огромными возможностями и людским потенциалом. Число клубов премьер-лиги надо увеличивать. Минимум до 18! Все регионы Российской Федерации должны быть вовлечены в систему профессионального футбола, особенно накануне и после чемпионата мира, который даст мощный импульс популяризации и развитию этого вида спорта в России.

Другое дело, надо сокращать не число участников РФПЛ, а количество профессиональных клубов со 105 до 54, ведь абсолютное большинство из них сейчас финансируется из региональных бюджетов. Эту практику нужно прекратить – и выстроить прозрачную систему финансирования, которая бы отвечала принципам финансового fair play», — сказал Газзаев.

Напомним, что на прошлой неделе владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с предложением реформировать РФПЛ и сократить количество клубов в ней.