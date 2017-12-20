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    Смолов: «Мы не являемся футбольной супердержавой»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением об уровне отечественного футбола.

    – Самый странный вопрос о русском футболе, который вам по-прежнему не дает покоя?

    – Наверное, вопрос о результатах сборной. Почему мы ничего не выигрываем? Я не до конца понимаю логику людей.

    – Почему?

    – Если быть объективным, мы не являемся футбольной супердержавой. Да это касается и не только футбола. Даже в том же хоккее не могу сказать, что мы прям сейчас топ!

    – А вам не кажется это все-таки какой-то отговоркой?

    – Почему?

    – Но ведь перед глазами стоит пример Исландии, которая «выстрелила» на Евро-2016.

    – А чего они добились? Выиграли что-то?

    – Нет, но вышли из группы и дошли до четвертьфинала.

    – Дело в том, что они находятся в Евросоюзе, у них европейские паспорта. Они не являются легионерами, понимаете? У них слабый чемпионат, поэтому практически все уезжают в ведущие чемпионаты. Для них это не проблема – прилететь в европейскую страну и устроиться на работу. На это почему-то никто не смотрит, и все говорят, что россияне в Европе особо никому не нужны.

    – А это не так?

    – При прочих равных кого будут приобретать, например, испанские клубы, где могут играть два легионера не из стран ЕС? Молодого африканца, южноамериканца за 400 тысяч евро, из-за потери которого они не особо расстроятся, или россиянина где-то за 4 – 5 миллионов евро? Вот вам, собственно, и ответ на вопрос.

    – Поэтому и не уезжаем?

    – При прочих равных у нас нет возможности туда попасть даже в довольно юном возрасте. Ты же будешь там сразу считаться легионером... То есть нужно уезжать в 7 лет с родителями. Тогда тебе, как тому же Денису Черышеву, дадут второе гражданство, и ты будешь там заниматься в местной футбольной академии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 00:56
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    Комментарии (8)
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    GoldPlayFIFARus9
    1513720760
    Разве что футбольной смехдержавой. И почему сразу "сверх"? Почему для начала хотя бы не просто державой? А вообще конечно прям Америку открыл.
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    вместе с ЦСКА
    1513722709
    – А это не так? – При прочих равных кого будут приобретать, например, испанские клубы, где могут играть два легионера не из стран ЕС? Молодого африканца, южноамериканца за 400 тысяч евро, из-за потери которого они не особо расстроятся, или россиянина где-то за 4 – 5 миллионов евро? Вот вам, собственно, и ответ на вопрос. ВЫВОД : 1 понижаем отечественным футболистам зарплату до уровня африканцев 2 смотрим скольких россиян приобретут Евроклубы
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    spamo77
    1513732268
    ну с хокеем явно перегнул, а кто топ если не мы
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    retiremen
    1513743046
    Все, беги Федя, беги!!!! Теперь сожрут. Один заикнулся, теперь даже президент цитирует. Единственное, что про хоккей конечно мимо. Вне зависимости ни от чего, мы хоккейная супердержава, так же как и ничего не выигрывающие сегодня англичане, футбольная супердержава. Правда о том, что агличане хоккейная страна мы тоже сказать не можем. Как бы им обидно не было...
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    portero
    1513746357
    феДя про хоккей хайло зря открыл, это ты как футболист ноль , а в хоккее полно игроков наших супер уровня.
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    InterMilLano1908
    1513749042
    А что не так он сказал ?! Или адекватность уже это не норма?! Все по полочкам раставил . А про хоккей .....мы лучшие, но канадцы к сожаление в ти 3 года просто сильнее нас. Сам он уже давно хочет в европу, но кто его отпустит с лимитом то?!
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    ologreds
    1694991700
    numo529718
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