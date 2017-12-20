Смолов: «Мы не являемся футбольной супердержавой»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением об уровне отечественного футбола.

– Самый странный вопрос о русском футболе, который вам по-прежнему не дает покоя?

– Наверное, вопрос о результатах сборной. Почему мы ничего не выигрываем? Я не до конца понимаю логику людей.

– Почему?

– Если быть объективным, мы не являемся футбольной супердержавой. Да это касается и не только футбола. Даже в том же хоккее не могу сказать, что мы прям сейчас топ!

– А вам не кажется это все-таки какой-то отговоркой?

– Почему?

– Но ведь перед глазами стоит пример Исландии, которая «выстрелила» на Евро-2016.

– А чего они добились? Выиграли что-то?

– Нет, но вышли из группы и дошли до четвертьфинала.

– Дело в том, что они находятся в Евросоюзе, у них европейские паспорта. Они не являются легионерами, понимаете? У них слабый чемпионат, поэтому практически все уезжают в ведущие чемпионаты. Для них это не проблема – прилететь в европейскую страну и устроиться на работу. На это почему-то никто не смотрит, и все говорят, что россияне в Европе особо никому не нужны.

– А это не так?

– При прочих равных кого будут приобретать, например, испанские клубы, где могут играть два легионера не из стран ЕС? Молодого африканца, южноамериканца за 400 тысяч евро, из-за потери которого они не особо расстроятся, или россиянина где-то за 4 – 5 миллионов евро? Вот вам, собственно, и ответ на вопрос.

– Поэтому и не уезжаем?

– При прочих равных у нас нет возможности туда попасть даже в довольно юном возрасте. Ты же будешь там сразу считаться легионером... То есть нужно уезжать в 7 лет с родителями. Тогда тебе, как тому же Денису Черышеву, дадут второе гражданство, и ты будешь там заниматься в местной футбольной академии.