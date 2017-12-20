Кака может занять руководящую должность в «Милане»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что бывший полузащитник сборной Бразилии Кака может занять одну из руководящих должностей в миланском клубе.

«15 дней назад я в течение часа общался с Кака и его отцом. Мы обменялись идеями о том, каким он видит свое будущее и будущее «Милана». Он сказал, что примет решение в течение месяца.

Я думаю, мы еще раз пообщаемся до Рождества и не только поздравим друг друга с праздником, но и обсудим, продолжится ли сказка, закончится или, возможно, вернется», — сказал Фассоне.

Напомним, что на прошлой неделе Кака завершил карьеру футболиста.