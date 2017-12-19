ФИФА может запретить «Барселоне» трансферы из-за переговоров с Гризманном

Мадридский «Атлетико» обратился с жалобой в ФИФА из-за переговоров, которые ведет «Барселона» с нападающим мадридцев Антуаном Гризманном.

ФИФА запрещает проводить личные переговоры с игроками раньше, чем за шесть месяцев до истечения действующего контракта с клубом. Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года.

В случае если факт нарушения будет доказан, на «Барселону» могут наложить разные санкции в зависимости от решения ФИФА. Наименьшее — это штраф. Также рассматривается вариант с запретом на регистрацию трансфера Гризманна или запретом на проведение любых трансферов на определенный период.

Напомним, что каталонский клуб не стал опровергать факт переговоров с семьей Гризманна.