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    • ФИФА может запретить «Барселоне» трансферы из-за переговоров с Гризманном

    ФИФА может запретить «Барселоне» трансферы из-за переговоров с Гризманном

    Мадридский «Атлетико» обратился с жалобой в ФИФА из-за переговоров, которые ведет «Барселона» с нападающим мадридцев Антуаном Гризманном.

    ФИФА запрещает проводить личные переговоры с игроками раньше, чем за шесть месяцев до истечения действующего контракта с клубом. Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года.

    В случае если факт нарушения будет доказан, на «Барселону» могут наложить разные санкции в зависимости от решения ФИФА. Наименьшее — это штраф. Также рассматривается вариант с запретом на регистрацию трансфера Гризманна или запретом на проведение любых трансферов на определенный период.

    Напомним, что каталонский клуб не стал опровергать факт переговоров с семьей Гризманна.

    Источник: AS

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    19.12.2017 23:27
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    Комментарии (7)
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    dinar7777dinar
    1513715468
    пфффф ! че за хрень !!
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    Патронташ
    1513716295
    Запрещены переговоры с игроками, а причем здесь переговоры или встречи с СЕМЬЕЙ Гризмана?Это немного разные люди.
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    Павел Буре
    1513718077
    ??? интересно, а как же переговоры реала с неймаром???
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    Asbjorn
    1513724787
    Лучше бы дело неймара рассмотрели,там батя во всю с реалом договаривается
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    tilvan
    1513727946
    а причем тут ФИФА вообще?
    Ответить
    Dizayner
    1513765867
    ну может президент барселоны близкий друг папы гризмана))) что теперь им встретится и пропустить по стаканчику нельзя?)))
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    ologreds
    1694991702
    numo529710
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