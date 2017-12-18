В «Барселоне» не стали опровергать информацию о встрече Бартомеу с семьей Гризманна

Директор «Барселоны» по институциональным и спортивным отношениям Гильермо Амор не сал опровергать информацию, что президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу встретился с семьей нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Вчера СМИ сообщили, что глава сине-гранатовых встретился в Барселоне с родителями и сестрой 26-летнего игрока.

«Если данное издание пишет об этом, значит так и есть. Возможно, это было попыткой, и что-то продвинулось. Это работа клуба, которая обычно ведется. В мире футбола общение с игроками неизбежно. Это обычные вещи», – цитирует Амора Movistar Partidazo.

Нынешний контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.