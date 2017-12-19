Полузащитник «Црвены Звезды»: «ЦСКА — клуб с сумасшедшим бюджетом»

Полузащитник «Црвены Звезды» Митчелл Дональд поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

«Црвена Звезда» в Лиге Европы хочет пройти как можно дальше. ЦСКА – клуб с большими традициями и сумасшедшим бюджетом, но мы «Црвена Звезда». Нужно постараться победить, мы бы старались, даже если бы нам противостояли «Барселона» или «Реал».

Нас списывали со счетов в квалификации, в матчах со «Спартой», «Краснодаром», «Арсеналом». Нам будет противостоять такая же команда с 11 игроками на поле», — сказал Дональд в интервью Blic Sport.

Первый матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдет 15 февраля.