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    • Полузащитник «Црвены Звезды»: «ЦСКА — клуб с сумасшедшим бюджетом»

    Полузащитник «Црвены Звезды»: «ЦСКА — клуб с сумасшедшим бюджетом»

    Полузащитник «Црвены Звезды» Митчелл Дональд поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    «Црвена Звезда» в Лиге Европы хочет пройти как можно дальше. ЦСКА – клуб с большими традициями и сумасшедшим бюджетом, но мы «Црвена Звезда». Нужно постараться победить, мы бы старались, даже если бы нам противостояли «Барселона» или «Реал».

    Нас списывали со счетов в квалификации, в матчах со «Спартой», «Краснодаром», «Арсеналом». Нам будет противостоять такая же команда с 11 игроками на поле», — сказал Дональд в интервью Blic Sport.

    Первый матч между «Црвеной Звездой» и ЦСКА пройдет 15 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 22:47
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    Комментарии (29)
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    Nerlinger
    1513750630
    Не трынди Балбес! Посравнению с Мордовией, где так и не сыграл толком, бюджет космический. А так денег даже на одного нападающего нету!!!
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    Rainmaker
    1513753145
    Откуда бюджет-то?
    Ответить
    СК
    1513757647
    Ага, ЦСКА – клуб с сумасшедшим бюджетом! Завтра Месси покупаем! А то что-то "скамейку полировать" некому!
    Ответить
    OfaZavr
    1513759548
    Правда что-ли?? Может мы чего-то не знаем что им известно))
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1513761662
    походу у Црвены проблемы с финансами еще больше)
    Ответить
    Полная Канистра
    1513883093
    угорал ТАКАЯ ЖЕ КОМАНДА С 11 ИГРОКАМИ а что есть другие составы по 7 или 9 игроков надо же такое ляпнуть
    Ответить
    Полная Канистра
    1513883176
    вот где тайный бюджет зарыт они знают а мы ни ку ку
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    Спартач_навсегда
    1514022984
    это тоже самое ,если сказать что Сан-Марино большая страна....)
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    OOOVVV.
    1514919140
    НАСМЕШИЛ!!! И только.
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    ologreds
    1694991702
    numo529707
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