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    • Карпин: «За прошлое трансферное окно «Ростову» можно поставить твердую пятерку»

    Карпин: «За прошлое трансферное окно «Ростову» можно поставить твердую пятерку»

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о составе команды.

    – Какого вы мнения о составе дончан?

    – В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около десяти футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.

    – А как оцените игру «Ростова» и что намерены поменять?

    – Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало – пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет выглядеть «Ростов» в будущем, сейчас не скажу – нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.

    – Насколько большие?

    – Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.

    Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» сегодня. Также команду предлагали возглавить Дмитрию Кириченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 20:41
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    андрей андреев
    1513707414
    Играли с Кучуком в 5-3-0
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    Axe111
    1513734307
    Удачи Валерчик
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    ologreds
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