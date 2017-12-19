Карпин: «За прошлое трансферное окно «Ростову» можно поставить твердую пятерку»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о составе команды.

– Какого вы мнения о составе дончан?

– В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около десяти футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.

– А как оцените игру «Ростова» и что намерены поменять?

– Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5-3-2 расстановка стала 5-4-1. Проблем в обороне практически не возникало – пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице. Как станет выглядеть «Ростов» в будущем, сейчас не скажу – нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.

– Насколько большие?

– Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» сегодня. Также команду предлагали возглавить Дмитрию Кириченко.