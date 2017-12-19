Шишкин: «Допинг в сборной? Ну это же бред. Вся шумиха связана с политикой»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал информацию об употреблении допинга футболистами сборной России.

— Григорий Родченков считает, что почти вся российская сборная по футболу-2014 была частью допинговой программы.

– Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гребут под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.

Напомним, что ФИФА подтвердила получение новых данных о российских футболистах.

Ранее генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.