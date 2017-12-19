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    • Шишкин: «Допинг в сборной? Ну это же бред. Вся шумиха связана с политикой»

    Шишкин: «Допинг в сборной? Ну это же бред. Вся шумиха связана с политикой»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал информацию об употреблении допинга футболистами сборной России.

    — Григорий Родченков считает, что почти вся российская сборная по футболу-2014 была частью допинговой программы.

    – Слушайте, ну это же бред. Я прекрасно знаю многих ребят, ни о каком допинге там и речи не было. Вся эта шумиха больше связана с политикой, перед чемпионатом мира всех гребут под одну гребенку. Даже не хочется в это углубляться.

    Напомним, что ФИФА подтвердила получение новых данных о российских футболистах.

    Ранее генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 20:31
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    Комментарии (3)
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    neofizer
    1513705237
    всем лгунам потом по заслугам..
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    bolela_16
    1513751872
    не удивлюсь если нашу сборную лишат права участвовать в ЧМ-17...
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    ologreds
    1694991702
    numo529696
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