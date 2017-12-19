Арустамян: «Локомотив», вероятно, не будет продлевать контракт с Тарасовым, клуб думает о покупке центрального хавбека»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что в планах «Локомотива» на зимнее трансферное окно приобретение флангового игрока атаки. Кроме того, по его информации, руководство железнодорожников обсуждает вариант с покупкой нового центрального полузащитника.

«Локомотив» собирается команду усиливать. Как считает Юрий Павлович Семин, и, соответственно, весь клуб, команда нуждается в футболисте, который сможет сыграть на фланге в атаке. То есть такой игрок, который в перспективе может выходить в стартовом составе и играть вингера на левом или правом фланге. Поиски продолжаются. Есть два варианта пути: российский рынок и молодой футболист или иностранный игрок.

Также «Локомотив» размышляет по поводу центрального хавбека. Есть великолепный Игорь Денисов, но мы знаем, что с ним в паре обычно играет Дмитрий Тарасов, у которого через полгода заканчивается контракт. Пока нет понимания ни у «Локомотива», ни у Тарасова, будет ли продление соглашения. Весьма вероятно, что контракт продлен не будет. Тогда «Локомотиву» придется искать на эту позицию нового игрока. Хотя есть Дмитрий Баринов, который неплохо себя зарекомендовал», – сказал Арустамян.

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей на восемь очков.