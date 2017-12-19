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    • Арустамян: «Локомотив», вероятно, не будет продлевать контракт с Тарасовым, клуб думает о покупке центрального хавбека»

    Арустамян: «Локомотив», вероятно, не будет продлевать контракт с Тарасовым, клуб думает о покупке центрального хавбека»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что в планах «Локомотива» на зимнее трансферное окно приобретение флангового игрока атаки. Кроме того, по его информации, руководство железнодорожников обсуждает вариант с покупкой нового центрального полузащитника.

    «Локомотив» собирается команду усиливать. Как считает Юрий Павлович Семин, и, соответственно, весь клуб, команда нуждается в футболисте, который сможет сыграть на фланге в атаке. То есть такой игрок, который в перспективе может выходить в стартовом составе и играть вингера на левом или правом фланге. Поиски продолжаются. Есть два варианта пути: российский рынок и молодой футболист или иностранный игрок.

    Также «Локомотив» размышляет по поводу центрального хавбека. Есть великолепный Игорь Денисов, но мы знаем, что с ним в паре обычно играет Дмитрий Тарасов, у которого через полгода заканчивается контракт. Пока нет понимания ни у «Локомотива», ни у Тарасова, будет ли продление соглашения. Весьма вероятно, что контракт продлен не будет. Тогда «Локомотиву» придется искать на эту позицию нового игрока. Хотя есть Дмитрий Баринов, который неплохо себя зарекомендовал», – сказал Арустамян.

    Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

    Источник: YouTube

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    19.12.2017 18:57
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    Комментарии (8)
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    Сильвербой
    1513699491
    У экс-бузова есть возможность перейти в Дом 2!!!
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    Татарин за ЦСКА
    1513702238
    Вот им бы Ташаева
    Ответить
    STAFOR13
    1513702301
    лучше бы Касаева, Коломейцева, Ротенберга отпустили разгрузив зарплатную ведомость, а Тарасов боец, в некоторых матчах достойно играет, борьбу навязать умеет.
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    hellkid
    1513753128
    Арустамян? ясно) почти всё, что он говорит - в итоге не сбывается. Вывод: Тарасов останется, контракт будет продлен - скриньте :)
    Ответить
    srg38
    1513791504
    Вротенберга лучше отдать кому нибудь) а Кремлебот-Бузов пусть остается, старается на поле.
    Ответить
    ologreds
    1694991702
    numo529687
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