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    Давид Луис провел переговоры с «Барселоной»

    Защитник «Челси» Давид Луис под видом лечения травмы отправился в Барселону, где на самом деле провел переговоры с руководством каталонского клуба.

    Сине-гранатовые заинтересованы в услугах 30-летнего игрока, однако не намерены приобретать его исходя из финансовых соображений. На фоне высокой стоимости бразильца и его значительной зарплаты для «Барселоны» приоритетнее выглядит трансфер защитника «Палмейраса» Йерри Мины.

    Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать футболиста в январе из-за его разногласий с главным тренером Антонио Конте.

    По информации СМИ, на Луиса претендуют «Арсенал», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей, записав на свой счет два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    19.12.2017 18:36
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    Комментарии (2)
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    dinar7777dinar
    1513715432
    было бы конечно отлично !
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    ologreds
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    numo529685
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