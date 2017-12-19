Давид Луис провел переговоры с «Барселоной»

Защитник «Челси» Давид Луис под видом лечения травмы отправился в Барселону, где на самом деле провел переговоры с руководством каталонского клуба.

Сине-гранатовые заинтересованы в услугах 30-летнего игрока, однако не намерены приобретать его исходя из финансовых соображений. На фоне высокой стоимости бразильца и его значительной зарплаты для «Барселоны» приоритетнее выглядит трансфер защитника «Палмейраса» Йерри Мины.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать футболиста в январе из-за его разногласий с главным тренером Антонио Конте.

По информации СМИ, на Луиса претендуют «Арсенал», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей, записав на свой счет два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.