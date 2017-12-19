«Манчестер Юнайтед» готов включить Мхитаряна в сделку по Сандро

«Манчестер Юнайтед» готов включить полузащитника Генриха Мхитаряна в предложение по защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.

«Бьянконери» предпочитают продать бразильца летом безо всяких обменов, однако не исключено, что «старая синьора» отпустит 26-летнего игрока в январе, если за него предложат примерно 57 миллионов евро.

Интерес к Сандро также проявляет «Челси», который уже пытался приобрести футболиста в минувшее летнее трансферное окно, однако не сумел договориться с туринцами.

Мхитарян в последнее время лишился места в стартовом составе манкунианцев из-за недовольства им главным тренером Жозе Моуринью. «Красные дьяволы» заинтересованы в продаже армянского хавбека.