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    • «Манчестер Юнайтед» готов включить Мхитаряна в сделку по Сандро

    «Манчестер Юнайтед» готов включить Мхитаряна в сделку по Сандро

    «Манчестер Юнайтед» готов включить полузащитника Генриха Мхитаряна в предложение по защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.

    «Бьянконери» предпочитают продать бразильца летом безо всяких обменов, однако не исключено, что «старая синьора» отпустит 26-летнего игрока в январе, если за него предложат примерно 57 миллионов евро.

    Интерес к Сандро также проявляет «Челси», который уже пытался приобрести футболиста в минувшее летнее трансферное окно, однако не сумел договориться с туринцами.

    Мхитарян в последнее время лишился места в стартовом составе манкунианцев из-за недовольства им главным тренером Жозе Моуринью. «Красные дьяволы» заинтересованы в продаже армянского хавбека.

    Источник: Tribalfootball

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    19.12.2017 16:21
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    Комментарии (3)
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    zatonn
    1513690433
    Скорее бы уже трансферное окно открылось (и закрылось), чтобы не постились разноподобные трансферные утки)))
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    de bruyne
    1513695265
    Пока из боруссии кто ушел левандовский заиграл и щас гюндаган что то делает а так начав с гетца до него все сдохли
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    ologreds
    1694991704
    numo529673
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