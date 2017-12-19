Мостовой: «Станет ли РФПЛ интереснее с возвращением Карпина? Это смешно!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что экс-главный тренер красно-белых Валерий Карпин возглавил «Ростов».

Сегодня желто-синие заключили со специалистом контракт сроком на 2,5 года.

«Станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? А что он сделал такого, чтобы так и было? Это смешно! Понимаю, если бы вернулся Романцев или приехали Неймар, Суарес и Месси. А так убрали одного, поставили другого – разницы никакой нет.

Кто-то говорит: «Валера, верим»? А у нас что, болеет кто-то? Вылечить надо? Глупости какие-то», – сказал Мостовой.

Напомним, Карпин дважды приводил «Спартак» к завоеванию серебряных медалей РФПЛ.