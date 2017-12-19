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    • Мостовой: «Станет ли РФПЛ интереснее с возвращением Карпина? Это смешно!»

    Мостовой: «Станет ли РФПЛ интереснее с возвращением Карпина? Это смешно!»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что экс-главный тренер красно-белых Валерий Карпин возглавил «Ростов».

    Сегодня желто-синие заключили со специалистом контракт сроком на 2,5 года.

    «Станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? А что он сделал такого, чтобы так и было? Это смешно! Понимаю, если бы вернулся Романцев или приехали Неймар, Суарес и Месси. А так убрали одного, поставили другого – разницы никакой нет.

    Кто-то говорит: «Валера, верим»? А у нас что, болеет кто-то? Вылечить надо? Глупости какие-то», – сказал Мостовой.

    Напомним, Карпин дважды приводил «Спартак» к завоеванию серебряных медалей РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2017 16:11
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    Комментарии (39)
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    shinnik
    1513697432
    Я тебя спрашиваю, ты на чтo, Царская мoрда, намекаешь?(с)
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    OfaZavr
    1513697601
    завистью исходит что кого угодно позовут но как он сказал только не его))
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    fanchik
    1513698123
    Мостовой болеет" завистью"сам того не понимая(которая протекает в скрытой форме для него) но для многих его высказывания как разновидность "зависти" от Мостового очевидна.
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    subbotaspartak
    1513698417
    А я рад, что Карпину дали шанс, А то тащат всяких "Муслини". Свои есть. У нас!
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    sochi-2013
    1513701068
    Зависть.
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    Munez89
    1513710049
    Я короче мужики отупел в край! Вы мне идиоту расскажите, чем занят Мостовой, что он делает? Кроме того что в телеке свои сальные волосы показывает? Я за Карпина слова плохого не скажу, при этом не являясь фанатом Спартака!Что сейчас делает Мостовой???
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    Wagarti
    1513713099
    Не прав ты, дядя!
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    арейская
    1513732120
    И это слова одноклубника, и даже приятеля в прошлом? Гаденько как-то...
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    M.B.
    1513753401
    Вот Мостовой все-таки подонок. Поддержи своего бывшего одноклубника и приятеля . Так нет......................
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    ologreds
    1694991704
    numo529672
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