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    • Наиль Измайлов: «Слухи о переезде Промеса в АПЛ не имеют под собой почвы»

    Наиль Измайлов: «Слухи о переезде Промеса в АПЛ не имеют под собой почвы»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что информация СМИ о возможном переходе полузащитника команды Квинси Промеса в один из клубов АПЛ не имеет по собой никаких оснований.

    Также он сообщил, что решение о продлении с защитником Сердаром Таски истекающего в 2018 году контракта будет принято позже.

    – Имеют ли под собой почву разговоры о том, что Квинси Промес может покинуть команду и уехать в Англию?

    – На данный момент нет. Да и, в целом, очень не хочется разрушать чемпионский состав, вполне способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

    – А какова ситуация с действующими контрактами? Летом Сердар Таски хотел покинуть клуб, да и сейчас честно признается, что пока не принял окончательного решения. Будет ли его контракт переподписан?

    – У него контракт со «Спартаком» до конца текущего сезона, окончательное решение будем принимать позже, во время финальных переговоров.

    Источник: RT

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    19.12.2017 16:02
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    Комментарии (5)
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    alexivanof197
    1513689058
    чтобы уехать в Европу,на в еврокубках проявлять себя,а Промес показал себя только в одной игре из 6
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    momwig_
    1513690167
    Хочется надеяться... по крайней мере до лета. Да и 0:7 от Ливера с выключенным на всю игру Квинси пока в этом плане обнадеживает.
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    OfaZavr
    1513697840
    не показал он себя во всей красе в ЛЧ чтобы его в Европу забрали, будет еще шанс весной в ЛЕ может тогда летом и получиться.
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    frizom
    1513761397
    Если Антоха останеся это будет супер. Также как и супер будет продление контракта с Таски
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    ologreds
    1694991704
    numo529671
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