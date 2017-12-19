Наиль Измайлов: «Слухи о переезде Промеса в АПЛ не имеют под собой почвы»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что информация СМИ о возможном переходе полузащитника команды Квинси Промеса в один из клубов АПЛ не имеет по собой никаких оснований.

Также он сообщил, что решение о продлении с защитником Сердаром Таски истекающего в 2018 году контракта будет принято позже.

– Имеют ли под собой почву разговоры о том, что Квинси Промес может покинуть команду и уехать в Англию?

– На данный момент нет. Да и, в целом, очень не хочется разрушать чемпионский состав, вполне способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

– А какова ситуация с действующими контрактами? Летом Сердар Таски хотел покинуть клуб, да и сейчас честно признается, что пока не принял окончательного решения. Будет ли его контракт переподписан?

– У него контракт со «Спартаком» до конца текущего сезона, окончательное решение будем принимать позже, во время финальных переговоров.