Кириченко пока не знает, останется ли он в «Ростове»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что пока не определился со своим дальнейшим будущим в ростовском клубе.

Напомним, сегодня желто-синих возглавил Валерий Карпин, заключив контракт на 2,5 года.

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева и Леонида Кучука, а также временно исполнял обязанности главного тренера после отставки обоих специалистов.

– Честно, пока не знаю, останусь ли в тренерском штабе.

– Как отнеслись к назначению Карпина?

– Пока без комментариев.

После 20-ти туров «Ростов» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.