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    Кириченко пока не знает, останется ли он в «Ростове»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что пока не определился со своим дальнейшим будущим в ростовском клубе.

    Напомним, сегодня желто-синих возглавил Валерий Карпин, заключив контракт на 2,5 года.

    Ранее Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева и Леонида Кучука, а также временно исполнял обязанности главного тренера после отставки обоих специалистов.

    – Честно, пока не знаю, останусь ли в тренерском штабе.

    – Как отнеслись к назначению Карпина?

    – Пока без комментариев.

    После 20-ти туров «Ростов» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 25 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 14:57
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1513686119
    Дмитрию пора на самостоятельную работу. Школа у него хорошая. К сожалению в нашем обществе крепко понятие "всё хорошее - на стороне". В этой ситуации остаётся только ждать приглашения из другого клуба. Не бросай вёсла Дмитрий, придёт твой час.
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    vgarakh
    1513687388
    Жаль если не найдется места, Дима заслуживает большего. Честно говоря надеялся, что его поставят главным тренером.
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    vladimir-7
    1513691469
    У Д.Кириченко с Карпином работа не получится, поэтому Диме нужно искать место тренера в другом клубе. Руководство клуба Ростов напрасно не назначило Кириченко гл. тренером. ИМХО.
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    dok66
    1513695422
    Диме уже поря возглавить клуб , пускай ФНЛ , или даже ниже . Быть вторым , или и.о. уже хватит ! Он вполне потянет !
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    ologreds
    1694991704
    numo529665
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