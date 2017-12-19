Гаджиев: «Перед сезоном губернатор сказал: «Мы не бросим «Амкар», сохраним финансирование»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что перед началом нынешнего сезона губернатор Пермского края дал финансовые гарантии игрокам и тренерам клуба, чтобы они продлили свои контракты.

Ранее стало известно, о чем, в частности, сообщил сам Гаджиев, что «Амкар» из-за проблем с финансами может прекратить свое существование по окончании текущего чемпионата России.

«Перед началом сезона, во время подготовки, не было ясности, продлят игроки контракты, или нет. Их продление, как и моего, и моих помощников, зависело от того, способен ли клуб подписать эти контракты. Это решилось в последний момент. От губернатора прозвучало: «Мы не бросим «Амкар», мы сохраним финансирование». Поэтому переподписали контракты с игроками и тренерами.

Мы не переподписали бы контракты, если бы не было гарантий. Если клуб не может финансировать, зачем продлевать контракты? Это влияло на подготовку. К сезону мы оказались на подготовку – мы об этом говорили. Потом удалось выправить ситуацию», – сказал Гаджиев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 20-ти туров «Амкар» располагается 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ (зона переходных матчей), имея в активе 21 очко.