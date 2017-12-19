Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Гаджиев: «Перед сезоном губернатор сказал: «Мы не бросим «Амкар», сохраним финансирование»

    Гаджиев: «Перед сезоном губернатор сказал: «Мы не бросим «Амкар», сохраним финансирование»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что перед началом нынешнего сезона губернатор Пермского края дал финансовые гарантии игрокам и тренерам клуба, чтобы они продлили свои контракты.

    Ранее стало известно, о чем, в частности, сообщил сам Гаджиев, что «Амкар» из-за проблем с финансами может прекратить свое существование по окончании текущего чемпионата России.

    «Перед началом сезона, во время подготовки, не было ясности, продлят игроки контракты, или нет. Их продление, как и моего, и моих помощников, зависело от того, способен ли клуб подписать эти контракты. Это решилось в последний момент. От губернатора прозвучало: «Мы не бросим «Амкар», мы сохраним финансирование». Поэтому переподписали контракты с игроками и тренерами.

    Мы не переподписали бы контракты, если бы не было гарантий. Если клуб не может финансировать, зачем продлевать контракты? Это влияло на подготовку. К сезону мы оказались на подготовку – мы об этом говорили. Потом удалось выправить ситуацию», – сказал Гаджиев в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

    После 20-ти туров «Амкар» располагается 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ (зона переходных матчей), имея в активе 21 очко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2017 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    maygli
    1513677509
    Гаджиев как с луны свалился про какие гарантии он говорит? Основное правило политика - обещать. Чем больше обещаешь, тем большим политиком становишься. Финансовые гарантии может дать банк. Какой-нибудь банк давал гарантии? Нет. Губернатор обещал? А чем-нибудь подкрепил обещания? Нет. Наивный Гаджиев, жалко его.
    Ответить
    сапёр75
    1513682166
    Всё у нас будет хорошо,я верю !!!
    Ответить
    Шумаххер
    1513683190
    Решетников ****,за базар отвечай !!!!
    Ответить
    Вомбат
    1513708139
    Раз губернатор обещал, значит скорее всего Амкар спасут. Хотя сумму из бюджета Перми - 360 млн рублей на поддержку профессионального спорта - пересмотрят едва ли, ее, скорее всего, полностью отдадут Амкару, как это было сделано недавно в Самаре.
    Ответить
    андрей андреев
    1513708561
    оолдлджж
    Ответить
    ologreds
    1694991704
    numo529653
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+