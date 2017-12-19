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    • Кверквелия: «Сожалею, что назвал Грасию клоуном. Слишком мягко тогда сказал»

    Кверквелия: «Сожалею, что назвал Грасию клоуном. Слишком мягко тогда сказал»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вспомнил о причинах своего перехода из «Рубина». По его словам, все проблемы в казанском клубе начались с приходом испанского специалиста Хави Грасии.

    – Все хорошее для вас в «Рубине» перечеркнул приход испанца Грасии. Чем же он так вывел вас из себя, что в одном интервью назвали его клоуном?

    – Сейчас жалею.

    – ?

    – Жалею, что так мягко о нем сказал. Как в России называют нечестных людей?

    – Проходимцы.

    – Не очень понимаю, но звучит неплохо. И все, что было связано в «Рубине» с этим человеком, по сей день остается какой-то непонятной и загадочной авантюрой. Может, кому-то и было ясно, как и что тогда происходило, но большинству нет. Грасия привез с собой целую команду футболистов и сразу заявил: «Я хочу сделать «Рубин» чемпионом». Уже потом народ смеялся, что ему всего 30 очков для этого не хватило. Мне он при первой же встрече сказал: «Я тебя не знаю. Может, ты хороший парень и футболист, но играть у меня не будешь». «Отпустите», – говорю. А он молчит и руками разводит. А меня в тот момент звали к себе «Краснодар», «Ростов» и «Локомотив». Да еще гендиректор Фахриев воду мутил: «Не уходи, будешь играть». На самом же деле все руководство ко мне спиной повернулось.

    – Но ведь были в команде ребята, которые пытались что-то изменить и написали гендиректору коллективное письмо с требованием выполнения контрактов. Кстати, почему там нет вашей подписи?

    – Клянусь, я об этом ничего не знал. Может, потому, что их отлучили от тренировок, а на меня внимания вообще не обращали: хочешь, с мячом занимайся, хочешь, так бегай. Полная неизвестность.

    – И как же удалось вырваться из этого кошмара?

    – Неожиданно позвонил Семин и поинтересовался, не хочу ли перейти в аренду в «Локомотив». И, услышав ответ, сказал: «Я в курсе твоих проблем в «Рубине». Будем решать!»

    – В аренду-то вам уйти удалось. А вот потом, когда речь зашла о трансфере в «Локомотив», разгорелся такой шум-гам, что невольно вспомнился переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    – Все упиралось в деньги, которые заломил за меня «Рубин». Сколько точно, не скажу. Но как можно требовать миллионы за футболиста, который у тебя полгода вообще не играл?! Согласитесь, что логики и порядочности здесь никакой.

    – Вы окончательно уходили из «Рубина» к Семину, когда в Казань уже возвращался Бердыев – первый, кто поверил в 19-летнего защитника. Сомнений не возникало или «Локомотив» предложил более выгодный контракт?

    – Про Бердыева я узнал, когда практически все было решено. А Курбану Бекиевичу еще раз огромное спасибо за все.

    – Зная это, многие удивились вашему жесту после ответного гола на последних минутах с «Рубином», который уже возглавил Бердыев.

    – К Курбану Бекиевичу он никакого отношения не имел. Это был мой привет Грасии: смотрите, сеньор, я иг-ра-ю! А до этого тоже поприветствовал после финала Кубка, когда вазу над собой поднял. Только вряд ли он видел. Такие люди не футбол любят, а себя в футболе. И мне повезло, что сейчас играю в команде, которую возглавляет совсем другой человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 10:52
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    САДЫЧОК
    1513675770
    Кверквелия-клоун ! серая посредственность !
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    афоня72
    1513677175
    Зря вы так ребята, очень неплохой игрок.
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    multiscan
    1513680083
    Что-то его сегодня слишком много на "Бомбардире"!
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    Отчаянный Пердун
    1513681416
    обиженный человек, но неплохой футболист. Грасия наворотил дел в клубе, ещё долго будут разгребать завышенные контракты посредственных игроков
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    GammiD
    1513698984
    Вот ты балбес!!! соломон, думаешь Грасия этот матч смотрел???? Свой жест ты показал не Грасии а болельщикам Рубина, узколобый ты балбес! Не один уважаемый игрок не празднует так свой первый гол команде, которая подарила ему билет в большой футбол!! " заломил за меня «Рубин»" команда благодаря который ты стал футболистом имеет на это право. Вообще из ходя из всего что произошло после трансфера, тебя надо было не паровозам отдавать а в нефтехимик отправить играть. раз за нас не хотел играть!!! и до конца контракта там оставить не благодарного балбеса!
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    ologreds
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    numo529645
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