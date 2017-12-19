Гаджиев не ждет трансферов «Амкара» в январе

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не рассчитывает на усиление команды в зимнее трансферное окно из-за сложного финансового положения клуба.

«Команду же просто так распустить нельзя, надо нести ответственность за контракты. Россияне еще куда ни шло, а легионеры ведь обратятся в УЕФА. Какие-либо покупки зимой исключены, но «Амкар» практически никого не покупал. Платили, может быть, за 5% игроков, которые пришли в команду, но это были несущественные деньги даже в рамках ФНЛ. «Амкар» денег на трансферы почти не тратил. Клуб тратит только на зарплаты.

Нужно укрепиться, взять игроков группы атаки, но делать этого нельзя. Речь идет не о сумме трансфера, а о том, что надо платить зарплаты. Мы никогда не тратили деньги на просмотр футболистов в матчах, разве что могли съездить на игру ФНЛ. В основном мы приглашали игроков на сборы. Это была единственная статья расходов, чтобы посмотреть на игру и на характер футболистов», – сказал Гаджиев

Напомним, ранее специалист заявил, что в 2018 году «Амкар» может прекратить свое существование.