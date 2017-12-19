Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Гаджиев не ждет трансферов «Амкара» в январе

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не рассчитывает на усиление команды в зимнее трансферное окно из-за сложного финансового положения клуба.

    «Команду же просто так распустить нельзя, надо нести ответственность за контракты. Россияне еще куда ни шло, а легионеры ведь обратятся в УЕФА. Какие-либо покупки зимой исключены, но «Амкар» практически никого не покупал. Платили, может быть, за 5% игроков, которые пришли в команду, но это были несущественные деньги даже в рамках ФНЛ. «Амкар» денег на трансферы почти не тратил. Клуб тратит только на зарплаты.

    Нужно укрепиться, взять игроков группы атаки, но делать этого нельзя. Речь идет не о сумме трансфера, а о том, что надо платить зарплаты. Мы никогда не тратили деньги на просмотр футболистов в матчах, разве что могли съездить на игру ФНЛ. В основном мы приглашали игроков на сборы. Это была единственная статья расходов, чтобы посмотреть на игру и на характер футболистов», – сказал Гаджиев

    Напомним, ранее специалист заявил, что в 2018 году «Амкар» может прекратить свое существование.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2017 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991705
    numo529642
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+