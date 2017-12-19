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    • Кверквелия: «Первый профессиональный контракт подписал с «Зенитом»

    Кверквелия: «Первый профессиональный контракт подписал с «Зенитом»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о своих первых шагах в российском футболе – в составе молодежного состава «Зенита», за который он провел девять матчей, подписав первый профессиональный контракт на полгода. При этом грузинский легионер отметил, что не считает данное время потерянным для себя.

    – Реваз Владимирович Челебадзе относится к вашим воспитателям?

    – Еще бы! Это первый человек, кто приоткрыл мне дверь в большой футбол. Если бы не он, возможно, и не было бы у нас этого разговора.

    – Да, но Челебадзе везде значится как ваш агент.

    – Ну и что? Он еще и футбольные дела Джано Ананидзе ведет. Почему-то принято считать, что все агенты нечисты на руку. Реваз Владимирович – добрый, удивительно порядочный человек. Он и футболистом классным был: Кубок УЕФА выигрывал с тбилисским «Динамо», за олимпийскую сборную выступал. Сейчас таких форвардов, как он, поискать надо!

    – И где же ваши с ним пути-дороги пересеклись?

    – В молодежной сборной Грузии, которую тренировал Александр Чивадзе. В ней же играл сын Челебадзе Георгий. Кстати, многие ребята из той команды сейчас в российской премьер-лиге: Джано – в «Спартаке», Чантурия – в «Урале», Окриашвили – в «Краснодаре». После одной из тренировок и подошел ко мне Реваз Владимирович: «Хочешь попробовать в России заиграть? Команду найду». Потом я позвонил домой и все рассказал отцу. «Челебадзе – человек серьезный, – сказал он. – Ему можно доверять». И я отправился в Турцию, где проводил сборы «Зенит».

    – На каких же условиях вы прибыли в столь могучий клуб?

    – Все это смахивало на авантюру: мне 18 лет, я ни слова не знаю по-русски и не имею понятия, что представляет собой футбол на таком уровне. Все более-менее стало ясно, когда меня представили Анатолию Давыдову, который тогда возглавлял «Зенит». Похоже, он понял мое состояние – подбодрил, кое-как объяснил, что от меня требуется усердно тренироваться и хорошо играть. «А там посмотрим», – и похлопал по плечу. Наверное, чем-то я все-таки приглянулся, поскольку в итоге подписал свой первый профессиональный контракт на шесть месяцев.

    – Вряд ли ваш питерский период можно считать успешным, поскольку в закромах статистиков можно найти только девять матчей, проведенных за молодежный состав «Зенита».

    – Не думаю, что это время – потерянное. Прежде всего, я начал осваиваться в России, потихоньку понимать язык. Да и тренировался с футболистами, у которых было чему поучиться – Ионовым, Канунниковым, Петровым. Что ж, играл немного, но уму-разуму, без которого потом не выжил бы в большом футболе, набирался. И уж точно потом не выдержал бы испытание «Рубином».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 07:56
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