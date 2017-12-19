«Барселона» планирует подписать 21-летнего воспитанника «Реала»

Нападающий «Альмерии» Хосе Анхель Посо входит в сферу трансферных интересов «Барселоны», сообщает Onda Cero. 21-летний воспитанник «Реала» может пополнить каталонский клуб в январе. Ожидается, что вторую часть сезона он проведет в «Барселоне Б».

Стоит отметить, что Посо в 2012 году был продан за 3 миллиона евро в «Манчестер Сити», за который сыграл три матча. В 2015-м году он стал футболистом «Альмерии», подписав пятилетний контракт.

В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах Сегунды. В них он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.