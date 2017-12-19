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    • «Барселона» планирует подписать 21-летнего воспитанника «Реала»

    «Барселона» планирует подписать 21-летнего воспитанника «Реала»

    Нападающий «Альмерии» Хосе Анхель Посо входит в сферу трансферных интересов «Барселоны», сообщает Onda Cero. 21-летний воспитанник «Реала» может пополнить каталонский клуб в январе. Ожидается, что вторую часть сезона он проведет в «Барселоне Б».

    Стоит отметить, что Посо в 2012 году был продан за 3 миллиона евро в «Манчестер Сити», за который сыграл три матча. В 2015-м году он стал футболистом «Альмерии», подписав пятилетний контракт.

    В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах Сегунды. В них он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 07:23
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    Комментарии (3)
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    Александр ЗА
    1513663068
    Да
    Ответить
    Benzema 9
    1513671363
    Поздравляю барсу хорошая усиление)
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    ologreds
    1694991705
    numo529627
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