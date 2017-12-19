В «ПСЖ» продолжают доверять Эмери

Руководство «ПСЖ» продолжает доверять нынешнему главному тренеру команды Унаи Эмери.

«Наш президент уже говорил в начале сезона, что мы на 200 процентов доверяем Эмери. На 200 процентов! Мы не сомневаемся в нем, тренер может рассчитывать на нашу поддержку.

Скажу прямо, что контракт Эмери не является проблемой ни для него, ни для клуба. В этом отношении мы спокойны», – рассказал спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике L'Equipe.

Напомним, ранее появилась информация, что контракт с Эмери не будет продлен, если команда не сможет пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.