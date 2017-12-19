Денис Черышев рассказал, с кем из бывших партнеров по «Реалу» он дружит

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своих отношениях с бывшими партнерами по «Реалу».

Напомним, что 26-летний россиянин является воспитанником мадридского клуба.

– Есть друзья, с которыми общаетесь?

– Есть: Карвахаль, Лукас, Мората, Пабло Сарабия из «Севильи». У нас хорошая компания осталась.

– Вы играли со многими тренерами: Анчелотти, Зидан, Моуринью... Что вы приобрели у них?

– С Моуринью я дебютировал в основе в матче Кубка. Когда дебютировал в сборной, он прислал мне письмо, поздравил и сказал, что очень доволен. Он давал мне шанс остаться в команде, выпуская левым защитником. Марселино подсказывал, как тактически играть.