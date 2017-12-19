Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Денис Черышев рассказал, с кем из бывших партнеров по «Реалу» он дружит

    Денис Черышев рассказал, с кем из бывших партнеров по «Реалу» он дружит

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своих отношениях с бывшими партнерами по «Реалу».

    Напомним, что 26-летний россиянин является воспитанником мадридского клуба.

    – Есть друзья, с которыми общаетесь?

    – Есть: Карвахаль, Лукас, Мората, Пабло Сарабия из «Севильи». У нас хорошая компания осталась.

    – Вы играли со многими тренерами: Анчелотти, Зидан, Моуринью... Что вы приобрели у них?

    – С Моуринью я дебютировал в основе в матче Кубка. Когда дебютировал в сборной, он прислал мне письмо, поздравил и сказал, что очень доволен. Он давал мне шанс остаться в команде, выпуская левым защитником. Марселино подсказывал, как тактически играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2017 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Аристократ Олжик
    1513639967
    Черышев напомнил о том, что он когда то играл за Реал
    Ответить
    Munez89
    1513658114
    А толку то что с твоими шансами и играми? Вечно сломанный, даже хрустальным назвать нельзя Дениса.Это тоже самое, что устроится на работу и сидеть вечно на больняках.
    Ответить
    ologreds
    1694991707
    numo529619
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+