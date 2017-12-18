Орлов: «Дриусси надо подумать над своим поведением. Танцы-гулянки – не для профессионалов»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси за петербургский клуб.

Аргентинец перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

«У Дриусси, конечно, есть потенциал, но ему очень много надо подумать над своим поведением. Важно, кто его учителя, направляющие вектор в его голове: друзья, окружение. Важно, чтобы не уводили его, как когда-то Риксен уводил нашего венгерского друга Саболча Хусти на какие-то танцевальные гулянки.

Важно не свернуть с пути, потому что в его возрасте всe возможно. Поэтому пожелаем ему стабильности. Танцы-гулянки – не для профессионалов», – сказал Орлов.