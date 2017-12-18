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    • Орлов: «Дриусси надо подумать над своим поведением. Танцы-гулянки – не для профессионалов»

    Орлов: «Дриусси надо подумать над своим поведением. Танцы-гулянки – не для профессионалов»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси за петербургский клуб.

    Аргентинец перешел в стан сине-бело-голубых летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    «У Дриусси, конечно, есть потенциал, но ему очень много надо подумать над своим поведением. Важно, кто его учителя, направляющие вектор в его голове: друзья, окружение. Важно, чтобы не уводили его, как когда-то Риксен уводил нашего венгерского друга Саболча Хусти на какие-то танцевальные гулянки.

    Важно не свернуть с пути, потому что в его возрасте всe возможно. Поэтому пожелаем ему стабильности. Танцы-гулянки – не для профессионалов», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    18.12.2017 23:12
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    Комментарии (17)
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    Боцман59rus
    1513631097
    купили посредственность, а сейчас обвиняют парня в нарушениях режима... клоуны
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    Liverpool#krasnodar
    1513631444
    На танцы - гулянки пердуны не должны ходить, а коко и дриуси просто должны уметь совмещаьь приятное с полезным
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    maygli
    1513632986
    По заголовку можно подумать, что Дриуси попал под влияние Кокорина, ан нет всё не так, это Орлов попугивает.
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    Павелий
    1513633825
    А ещё сплетни болтать и свечку держать - тоже не для профессионалов, а для таких теряющих остатки разума Орловых.
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    Dimka_Foxy
    1513634369
    Уже надоели эти претензии. Честно, не вижу ничего страшного в том что игрок сходил в клуб, я б за эти деньги хоть каждый день с похмелья на тренях вкалывал
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    СашкаГуров
    1513635143
    орёл - нести херню не дело профессионалов , каким ты не понятно почему себя считаешь
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    Финт
    1513642028
    Риксен книжку написал даже про своё выступление за Зенит, а он жив ещё ,прости меня Господи,Орлов пусть скажет для начала скажет Краневиттер))
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    nemolod
    1513669588
    Пусть себя вспомнит в 20 с небольшим лет,наверняка уж точно за книгами не сидел,но уж в питерских ресторанах наверняка гулял и веселился да еще с девушками ! У них сейчас ВРЕМЯ МОЛОДОЕ ! А в 50 и далее уже так резво не попрыгаешь и не попляшешь-то дела не дадут,то суставы не позволят!
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    OfaZavr
    1513670758
    эти слова больше к Кокорину подходят, а Дриусси вроде ничего такого не делает просто пока не адаптировался хорошо в нашем чемпионате.
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    ologreds
    1694991707
    numo529607
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