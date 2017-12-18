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    • Бубнов: «Спартаку» надо думать о плеймейкере. Шатов не подойдет красно-белым на этой позиции»

    Бубнов: «Спартаку» надо думать о плеймейкере. Шатов не подойдет красно-белым на этой позиции»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» во время зимнего трансферного окна должен приобрести игрока на позицию плеймейкера.

    По словам Бубнова, полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который может покинуть петербургский клуб, не подойдет красно-белым в данном амплуа.

    «Спартаку» надо думать о плеймейкере. Сейчас на этой позиции действует Фернандо. Надо искать футболиста, способного конструировать атаки и активно участвующего в нападении.

    Шатов в «Спартаке» как плеймейкер? Нет, он не для этой позиции. Я слышал, что Шатова и Дзюбу могут отдать в аренду ЦСКА. Думаю, армейцы не отказались бы от такого варианта», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    18.12.2017 21:01
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    Комментарии (14)
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    maygli
    1513622927
    Одним словом - эксперт - ё...
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    DOCTOR PENALTY
    1513623291
    Сильный плеймейкер конечно нужен, это очевидно, но Шатов таковым никогда не был и вряд ли будет. А ещё проблема - это защита.
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    Диктор
    1513623715
    Эксперт ?????? Хрень хорош уже нести.
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    GoLenaStop
    1513627771
    Бубнов -вот лучший плеймейкер! Когда не получается железным чыленом, то языком начнёт и кончит. Пардон, конечно... ХИ!
    Ответить
    orgazmatron
    1513629016
    Зобнин уже играет, так что все у нас в центре поля хорошо. Хотелось бы фланги поменять, в них проблемы. А так в целом, если все будет дальше без травм и вернуться в строй Тигиев, Джано и Тимофеев, то нам, в принципе никого больше не надо, учитывая последние матчи, где спартак наголову был сильнее и краснодара и зенита и цска
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    Mihei888
    1513639507
    Шатов в Спартак??? Нет уж пусть там остается,нам такой игрок не нужен!!! У Нас Ромка есть!!!
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    Mihei888
    1513639609
    Зенитовский шлак- Спартаку не нужен!
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    almanev
    1513664131
    Диванный эксперт, а не футбольный) Шутка) А вообще Бубнов скучный стал, раньше поржать с него можно было, а сейчас...
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    OfaZavr
    1513669416
    ну он к нам и собирался вроде и даже слухов про Спартак не ходило.
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    ologreds
    1694991707
    numo529595
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