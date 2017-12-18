Бубнов: «Спартаку» надо думать о плеймейкере. Шатов не подойдет красно-белым на этой позиции»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» во время зимнего трансферного окна должен приобрести игрока на позицию плеймейкера.

По словам Бубнова, полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который может покинуть петербургский клуб, не подойдет красно-белым в данном амплуа.

«Спартаку» надо думать о плеймейкере. Сейчас на этой позиции действует Фернандо. Надо искать футболиста, способного конструировать атаки и активно участвующего в нападении.

Шатов в «Спартаке» как плеймейкер? Нет, он не для этой позиции. Я слышал, что Шатова и Дзюбу могут отдать в аренду ЦСКА. Думаю, армейцы не отказались бы от такого варианта», – сказал Бубнов.